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Мир

Европейские туристы пожаловались на депортацию из США

20:34 14.03.2025

Ужесточение миграционного законодательства в США при новом президенте Дональде Трампе привело к тому, что из страны начали высылать туристов, сообщает The New York Times. Издание привело истории двух туристов из Германии, которые провели по несколько недель в американских депортационных центрах, а после этого были высланы из страны.

В разное время 25-летний Лукас Силафф и 28-летняя Джессика Бреше пытались попасть в США из Мексики через пункт пропуска Сан-Исидро между Тихуаной и Сан-Диего. Для туристов из Германии в США действует упрощенный въезд на срок до 90 дней. Несмотря на это, пограничники отказались их пропустить и отправили в миграционный центр.

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Силафф рассказал NYT, что отправился в США 27 января, чтобы увидеться со своей девушкой, психологом из Лас-Вегаса Леннон Тайлер. Спустя три недели они поехали лечить собаку Тайлер в ветклинику в Тихуане. 18 февраля Силаффа задержали на американской границе и заковали в цепи из-за подозрения, что он незаконно проживает в США.

Во время допроса Силафф объяснял, что вернется в Германию до того, как закончится 90-дневный срок пребывания. Когда его девушка начала возмущаться, пограничники обыскали ее машину, провели личный досмотр и также отвели на допрос, надев на нее цепи, а потом отпустили.

Власти США продержали Силаффа в заключении 16 дней. Он жил в камере с еще восемью людьми, а микроволновая печь в центре содержания была одна на 120 человек. После общественной кампании, которую запустила Тайлер, Силаффу дали разрешение на добровольную депортацию. Билет на рейс в Германию обошелся ему в 2744 доллара.

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Никита Лёфвинг, подруга другой депортированной Бреше сообщила, что пограничники обнаружили у нее в багаже тату-машинку и решили, что она планирует работать в США, нарушая условия упрощенного въезда.

Девушка объяснила, что Бреше нужно «прийти в себя» после 49-дневного заключения, чтобы рассказать свою историю самостоятельно. Первые девять дней ареста Бреше провела в одиночной камере депортационного центра Отай Меса в Сан-Диего.

Ранее Би-би-си сообщало о 28-летней художницы Бекки Берк из Уэльса, которую около двух недель назад поместили в миграционный центр в штате Вашингтон из-за подозрений, что она нарушила условия пребывания по упрощенной туристической визе.

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