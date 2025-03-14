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Общество

Российские авиакомпании вывели из эксплуатации десятки самолетов

21:37 14.03.2025

За 2024 год российские компании вывели из эксплуатации 58 самолетов. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров на расширенном заседании коллегии ведомства, передает «Интерфакс».

В качестве причины такого решения Ядров назвал «отсутствие ресурса, невозможность выполнения ремонта и авиационные происшествия». При этом, по его словам, в прошлом году российские авиакомпании зарегистрировали в государственном реестре четыре новых самолета и 49 вертолетов российского производства. 

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При этом после начала войны в Украине Российская Объединенная авиастроительная корпорация рассчитывала построить 108 авиалайнеров. Однако за три года удалось построить лишь семь воздушных судов. Всего у российских авиакомпаний в 2024 году числилось 1138 самолетов и 920 вертолетов, которые предназначены для коммерческих перевозок.

В конце февраля этого года Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, в котором в частности вводились ограничения против авиакомпаний «из третьих стран», которые выполняют рейсы внутри России. При этом санкции не коснулись тех компаний, самолеты которых летают транзитом над территорией России. Кроме того, пакет санкций предусматривал запрет на любые операции в московских Внуково и Жуковском, а также в нескольких региональных аэропортах.

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До этого стало известно, что Россия обратилась к авиакомпаниям из Катара, Кувейта и Казахстана с предложением выполнять каботажные рейсы. Тогда глава Минтранса Роман Старовойт объяснил это «нехваткой самолетов во всем мире», а не только в России.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что «Аэрофлот» захотел договориться с грузовой авиакомпанией «Волга-Днепр» о передаче нескольких ее самолетов дочерней «Победе». Источники «Коммерсанта» тогда утверждали, что это позволит «Аэрофлоту» использовать детали чужих самолетов для ремонта своих.

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