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Общество

Авиакомпаниям Катара и Кувейта предложили выполнять рейсы внутри России

12:58 20.11.2024

Росавиация предложила авиакомпаниям из Катара и Кувейта выполнять внутренние рейсы по России. Идею запустить каботажные рейсы, которые в пределах одной страны выполняют перевозчики других государств, прозвучала на отраслевом форуме в Малайзии, пишет «Коммерсантъ». 

После этой встречи Москва обещала направить в Доху и Эль-Кувейт официальное письмо, а власти Кувейта и Катара заявили, что «изучат соответствующие механизмы».

России нужны иностранные перевозчики прежде всего из-за нехватки самолетов на внутренних рейсах, считает эксперт в области авиации Михаил Вахнеев. 

«Плюс каботажа в том, что перевозки могут осуществляться на таком же уровне, как и были, конкуренция повысится. Минус — финансовый: часть денег, которые пассажиры могли бы оставить российским авиакомпаниям, будут платить иностранным. Здесь и репутационная потеря», — пояснил он. 

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По словам Вахнеева, российские власти и раньше обсуждали идею каботажных рейсов, но сталкивались с юридическими сложностями. Эксперт отметил, что согласно Чикагской конвенцией, которую Россия подписала, каботаж не может предоставляться на исключительных правах. 

«Либо всем, либо никому. Власти Катара и Кувейта будут думать, не прилетят ли им санкции за то, что они осуществляют перевозку внутри России», — добавил он. 

Главный редактор портала для авиапассажиров Frequentflyers.ru Илья Шатилин считает, что Россия не может предложить арабским перевозчикам ничего, что покрывало бы риски работы в России. Он отметил, что на прибыльных маршрутах сосредоточены российские авиакомпании, а региональные рейсы — невыгодны. 

«На внутреннем направлении платежеспособный спрос небольшой, поэтому авиакомпания, у которой будет выбор между использованием воздушного судна на рейс Москва—Новосибирск либо это же время потратить в другую страну, выберет более прибыльный международный рейс», — сказал Шатилин. 

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Следующие два года, по прогнозу НИИ гражданской авиации, количество перевезенных российскими авиакомпаниями пассажиров будет снижаться. Если в этом году перевезут около 112 миллионов человек, то в 2025 году эта цифра снизится до 95 миллионов, а в 2026 — до 91 миллиона человек.  

Ранее газета «Известия», ссылаясь на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта, сообщила, что около 30 мелких и средних российских авиакомпаний могут обанкротится. Это связано с инициативой правительства по списанию долгов перед иностранными лизингодателями и введению налога на прибыль в размере 25%. 

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и последующего введения санкций российские авиакомпании не раз заявляли, что сталкиваются с трудностями при обслуживании самолетов и терпят рекордные убытки. В свою очередь, Росавиация в июне этого года засекретила информацию о количестве самолетов у российских авиакомпаний. 

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