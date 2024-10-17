Россия попросила Казахстан помочь с авиаперевозками из-за нехватки самолетов

Российский Минтранс обратился к «дружественным странам», в том числе к Казахстану, с просьбой помочь в обеспечении авиаперевозок внутри страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Романа Старовойта.

Речь идет о каботажных перевозках, которые позволяют иностранным компаниям совершать внутренние рейсы на территории другой страны. В России, как пишет «Интерфакс», такое право есть только у российских авиакомпаний.

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«Дело в том, что сейчас нехватка самолетов во всем мире. Вы знаете, какие существенные проблемы есть у Airbus с двигателями Pratt & Whitney, и сотни самолетов стоят на приколе в зарубежных авиакомпаниях, ждут замены этих двигателей в Airbus neo. Вы знаете, какие проблемы у Boeing с качеством новых судов, поэтому существует нехватка воздушных судов», — утверждает Старовойт.

При этом главный эксперт Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Федор Борисов назвал такую меру «худшим способом» решить проблему нехватки самолетов.

«Да, вы затыкаете дыру, но вы теряете деньги. Это наихудшее решение из всех. Хотя я знаю, что оно обсуждается на очень высоком уровне, в очень высоких кабинетах. Но мы по мере сил стараемся в эти кабинеты нашу позицию доносить — о том, какая степень приоритетов должна быть. Мы не говорим, что это вообще нельзя, мы говорим, что надо исчерпать все возможности перед тем, как переходить к самым тяжелым решениям», — заявил Борисов.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что российские авиакомпании больше не могут полноценно обслуживать самолеты и сталкиваются с рекордными убытками после начала войны в Украине.

В июне этого года стало известно, что Росавиация засекретила информацию о количестве самолетов у российских компаний. Спустя несколько месяцев «Аэрофлот» объявил о начале использования «мокрого лизинга», при котором одна компания может передать самолет вместе с экипажем другой компании, а та имеет право в дальнейшем выкупить воздушное судно.