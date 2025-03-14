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Мир

Американские подростки назвали свои главные проблемы

15:34 14.03.2025

Исследовательский центр Pew Research Center провел опрос о главных проблемах и гендерных различиях американских подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Чаще всего с внешним давлением сталкиваются девочки, от которых требуют хорошо выглядеть, успешно учиться и вписываться в общество. Мальчики при этом испытывают больше давления по поводу того, что нужно быть сильными и преуспевать в спорте.

По мнению 16% опрошенных подростков, учителя более благосклонны к девочкам, чем к мальчикам, а 78% сказали, что преподаватели относятся ко всем школьникам одинаково. Каждый четвертый подросток считает, что девочки получают лучшие оценки. Мальчиков более успешными учениками считают лишь три процента респондентов.

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Частой проблемой в своей школе ученики называют депрессию и тревожность. Так ответили 30% участников исследования. Еще 22% назвали такой проблемой травлю, 19% — употребление наркотиков, 17% — драки, а 14% — употребление алкоголя.

Примерно по 40% опрошенных считают драки, а также употребление наркотиков и алкоголя основной проблемой мальчиков. Мнения о том, кто больше страдает от травли, разделились примерно поровну: 26% считают, что мальчики, а 22% — что девочки.

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Депрессию и тревожность 39% подростков ассоциируют с девочками, а 5% — с мальчиками. При этом среди респондентов мужского пола 64% уверены, что психологические проблемы касаются всех одинаково, а девушки согласны с этим мнением в 49% случаев.

Также исследователи спросили у подростков, есть ли у них такой друг, к которому можно обратиться за эмоциональной поддержкой. Мальчики утвердительно отвечали на этот вопрос реже, чем девочки: в 85% процентах случаев против 95%.

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