Литовец купил лотерейный билет 8 марта и выиграл два миллиона евро

В Литве ищут покупателя лотерейного билета, который выиграл приз размером в 2,210 миллиона евро. Билет был куплен 8 марта онлайн, сообщило издание Delfi. Организаторы норвежской лотереи Vikinglotto заявили журналистам, что приз до сих пор не вручен и что они ждут от победителя телефонного звонка.

Игрок-победитель выбрал шесть цифр, совпавших с «теми, которые выпали 12 марта в Норвегии», сообщил представитель Vikinglotto в Литве Донатас Казлаускас. По его словам, для компании «это самый большой выигрыш в интернете на сегодняшний день».

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В ноябре 2022 года Delfi рассказывало, что житель города Пакруоиса выиграл в Vikinglotto 5,45 миллионов евро, купив билет в магазине по дороге на кладбище. Мужчина заехал приобрести свечи, купил билет и угадал комбинацию из семи цифр, сообщило издание.

В марте 2022 года жительница города Утена выиграла подобным образом 5,8 миллиона евро, а в феврале 2021 года рекордный выигрыш размером 13 миллионов евро получил мужчина из Вильнюса, пишет Delfi. Житель литовской столицы купил билет, когда зашел в торговый центр за бутылкой воды, а узнал о выигрыше благодаря СМИ, рассказали журналисты.

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В конце января 2025 года медсестра Жаклин Мангус из американского штата Вирджиния выиграла в лотерею миллион долларов. Женщина купила билет незадолго до католического рождества, положила между страницами Библии и забыла о нем на несколько недель. Мангус вспомнила о билете только через три недели, увидев в теленовостях сюжет об итогах новогоднего розыгрыша. Она сопоставила число из билета с выигрышной комбинацией и узнала, что стала победительницей.