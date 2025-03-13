EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Литовец купил лотерейный билет 8 марта и выиграл два миллиона евро

17:13 13.03.2025

В Литве ищут покупателя лотерейного билета, который выиграл приз размером в 2,210 миллиона евро. Билет был куплен 8 марта онлайн, сообщило издание Delfi. Организаторы норвежской лотереи Vikinglotto заявили журналистам, что приз до сих пор не вручен и что они ждут от победителя телефонного звонка.

Игрок-победитель выбрал шесть цифр, совпавших с «теми, которые выпали 12 марта в Норвегии», сообщил представитель Vikinglotto в Литве Донатас Казлаускас. По его словам, для компании «это самый большой выигрыш в интернете на сегодняшний день».

Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно
Общество15 минут чтения

В ноябре 2022 года Delfi рассказывало, что житель города Пакруоиса выиграл в Vikinglotto 5,45 миллионов евро, купив билет в магазине по дороге на кладбище. Мужчина заехал приобрести свечи, купил билет и угадал комбинацию из семи цифр, сообщило издание.

В марте 2022 года жительница города Утена выиграла подобным образом 5,8 миллиона евро, а в феврале 2021 года рекордный выигрыш размером 13 миллионов евро получил мужчина из Вильнюса, пишет Delfi. Житель литовской столицы купил билет, когда зашел в торговый центр за бутылкой воды, а узнал о выигрыше благодаря СМИ, рассказали журналисты.

Моя дочь не понимает мою речь
Моя дочь не понимает мою речь
У нее алалия — нарушение, при котором ребенку сложно говорить и понимать абстрактные понятия. Например, что такое любовь
Общество11 минут чтения

В конце января 2025 года медсестра Жаклин Мангус из американского штата Вирджиния выиграла в лотерею миллион долларов. Женщина купила билет незадолго до католического рождества, положила между страницами Библии и забыла о нем на несколько недель. Мангус вспомнила о билете только через три недели, увидев в теленовостях сюжет об итогах новогоднего розыгрыша. Она сопоставила число из билета с выигрышной комбинацией и узнала, что стала победительницей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Илон Маск убивает Tesla
Мир
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
16 минут чтения
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Общество
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно
15 минут чтения
Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования