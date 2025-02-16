В семье противников доказательной медицины умер шестилетний ребенок

В Петербурге в СНТ «Дружный-1» умер шестилетний ребенок, предположительно страдающий невралгией. Его родители не признают традиционную медицину. Об этом сообщают телеграм-каналы Shot и Baza, а также «Фонтанка» и 78.ru.

По данным телеграм-каналов, родители мальчика, чьи имена не называются, не водили ребенка к врачам и лечили его дома с помощью настоев. «Фонтанка» пишет, что ребенок не ходил в детский сад, а в семье не ели мясо, предпочитали спать на полу и выступали за единение с природой. Мать мальчика также стирала одежду вручную без использования бытовой химии.

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Как отмечает Baza, около месяца назад у мальчика начались приступы, во время которых задыхался и жаловался на боль в груди. Во время первого приступов ребенок ехал с родителями в электричке. У него начались судороги, и он потерял сознание. Чтобы ему помочь, родители открыли окно, массировали ему руки и поили травяным настоем. 15 февраля приступ повторился. Родители положили ребенка на кровать и вызвали скорую помощь только тогда, когда он уже перестал дышать. Приехавшие на вызов медики констатировали его смерть.

Телеграм-канал отмечает, что отец мальчика перестал верить в медицину после смерти своей матери от онкологии. По данным «Фонтанки», мужчина также проводил в Ленинградской области сборы для единомышленников.

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78.ru пишет, что мальчика звали Яромир. Причину его смерти должна установить экспертиза. По данным издания, на теле ребенка не было признаков насильственной смерти.

Ранее стало известно, что в Ставрополе женщина задушила свою четырехмесячную дочь подушкой, потому что та раздражала ее своим плачем. Мать была дома одна, а когда отец ребенка вернулся с работы, он сообщил о случившемся в полицию.