В семье противников доказательной медицины умер шестилетний ребенок

В Петербурге в СНТ «Дружный-1» умер шестилетний ребенок, предположительно страдающий невралгией. Его родители не признают традиционную медицину. Об этом сообщают телеграм-каналы Shot и Baza, а также «Фонтанка» и 78.ru.
По данным телеграм-каналов, родители мальчика, чьи имена не называются, не водили ребенка к врачам и лечили его дома с помощью настоев. «Фонтанка» пишет, что ребенок не ходил в детский сад, а в семье не ели мясо, предпочитали спать на полу и выступали за единение с природой. Мать мальчика также стирала одежду вручную без использования бытовой химии.
Как отмечает Baza, около месяца назад у мальчика начались приступы, во время которых задыхался и жаловался на боль в груди. Во время первого приступов ребенок ехал с родителями в электричке. У него начались судороги, и он потерял сознание. Чтобы ему помочь, родители открыли окно, массировали ему руки и поили травяным настоем. 15 февраля приступ повторился. Родители положили ребенка на кровать и вызвали скорую помощь только тогда, когда он уже перестал дышать. Приехавшие на вызов медики констатировали его смерть.
Телеграм-канал отмечает, что отец мальчика перестал верить в медицину после смерти своей матери от онкологии. По данным «Фонтанки», мужчина также проводил в Ленинградской области сборы для единомышленников.
78.ru пишет, что мальчика звали Яромир. Причину его смерти должна установить экспертиза. По данным издания, на теле ребенка не было признаков насильственной смерти.
Ранее стало известно, что в Ставрополе женщина задушила свою четырехмесячную дочь подушкой, потому что та раздражала ее своим плачем. Мать была дома одна, а когда отец ребенка вернулся с работы, он сообщил о случившемся в полицию.