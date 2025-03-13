TikTok запустит новые функции для защиты детей

TikTok объявил о введении новых функций безопасности, которые должны оградить подростков от чрезмерного использования приложения. В частности, у родителей появится возможность просматривать подписки и подписчиков своих детей и контролировать проведенное в приложении время.

Так, в разделе «Семейные настройки» появится функция, которая позволит родителям ограничивать доступ подростков к приложению на определенный период времени. Например, можно будет заблокировать доступ к тиктоку во время семейного ужина, занятий в школе, а также ночью или на выходных. Отмечается, что родители смогут установить повторяющееся расписание блокировки приложения.

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В свою очередь, у подростков также появится новая опция — они смогут запросить у родителей дополнительное время, а те смогут решить предоставлять доступ или нет.

Кроме того, если подросток младше 16 лет будет сидеть в приложении после 22:00, то TikTok прервет его ленту полноэкранным напоминанием о необходимости отдыха, а также будет воспроизводить «успокаивающую музыку, чтобы помочь подросткам расслабиться».

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The Verge пишет, что подростки смогут проигнорировать первое напоминание от TikTok в 22:00, но вскоре приложение покажет еще одно напоминание, на которое будет сложнее не обращать внимание. Компания, как сообщается, в ближайшие недели собирается начать тестировать функцию «медитации».

В TikTok также заявили, что продолжат использовать технологию контроля возраста, чтобы дети младше 13 лет не могли пользоваться платформой.