Сотрудники аэропорта пытались подкинуть пулю пассажирке

Сотрудники аэропорта в столице Филиппин городе Манила пытались убедить пассажирку, что в ее багаже пуля, чтобы затем потребовать денег, об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информацию от местных чиновников и СМИ.

Сотрудники службы безопасности аэропорта потребовали от 69-летней Рут Адель пройти дополнительный досмотр багажа — они утверждали, что увидели в нем предмет, похожий на пулю. При этом Адель уже ожидала посадки в самолет, а сотрудники попросили ее проследовать в отдаленную зону досмотра. На просьбу осмотреть багаж на месте они рассмеялись, а действия стали медленнее. Власти отстранили от работы сотрудников, выразив опасения, что они пытались использовать известную мошенническую схему для вымогательства взяток у пассажиров.

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Адель сообщила, что снимала процесс досмотра на камеру. Сотрудники аэропорта попытались закрыть свои бейджи и объявили об отсутствии запрещенных предметов в багаже женщины, общаясь с ней «с презрением». После распространения информации об инциденте ей позвонил министр транспорта Филиппин и сообщил об отстранении сотрудников от работы.

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Ранее сотрудники аэропорта Манилы, занимающиеся досмотром багажа на рентген-аппаратах, сообщали пассажирам, что «нашли» в их багаже пулю. Затем они требовали взятку за то, что пропустят их. SCMP сообщает, что пик популярности этой мошеннической схемы пришелся на 2015 год — тогда многие туристы регулярно сообщали о «найденных» пулях. Журналисты также уточняют, что сотрудников аэропортов подозревали в намеренном подбрасывании пуль.

Распространение слухов об этой мошеннической схеме помогло победить на выборах президента Родриго Дутерте, который среди прочего обещал бороться с коррупцией в аэропорту Манилы. В период его президентства количество случаев «обнаружения» пуль сократилось, но сама проблема, как сообщает SCMP, остается крайне болезненной для властей страны.