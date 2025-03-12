Пограничник заставлял пересекающих границу девушек показывать ему грудь

53-летний бывший сотрудник пограничной службы США Шейн Миллан признал свою вину в нарушении прав пересекающих границу женщин-иностранок, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры и материалы судебного расследования. Миллан проводил процедуру дистанционного контроля и интервью через веб-камеры перед въездом в США, по версии следствия он заставил четырех женщин показать свою грудь, не имея на это полномочий.

Одну из иностранок он вынудил показать грудь дважды, заявив, что в случае отказа не даст разрешение на пересечение границы. Женщина в этот момент находилась в одной комнате с годовалым ребенком, официально требование пограничник обосновал необходимостью проверить информацию о татуировках, которая якобы содержалась в досье. На самом деле татуировок у женщины не было.

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The Washington Post утверждает, что Миллан систематически применял подобный шантаж в отношении иностранок и даже использовал правительственный компьютер, чтобы перевести свои приказы на испанский. Журналисты не уточняют, были ли среди жертв Миллана и гражданки США.

Сотрудники погранслужбы США, по утверждению журналистов, не имеют права самостоятельно проводить обыск, предполагающий раздевание. Для этого они должны получить прямое разрешение начальника, Миллан за таким разрешением не обращался.

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Заместитель директора некоммерческого проекта Human Rights Watch Вики Гаубека в разговоре с The Washington Post отметила, что среди сотрудников пограничной службы США такое поведение является нормой из-за «культуры безнаказанности». Она заявила, что информация о принуждении к подобным действиям поступает уже много лет, а признание Милланом своей вины является исключением, которое все же демонстрирует желание погранслужбы бороться с проблемой.

После признания вины по некоторым из предъявленных обвинений Шейну Миллану грозит приговор с максимальным сроком лишения свободы до двух лет и штрафом до двухсот тысяч долларов. Приговор, как сообщают журналисты, будет вынесен в июле, а в обмен на признание вины Милланом прокуратура отказалась от еще двух пунктов обвинения.