Пациент с искусственным сердцем впервые выписался из больницы

В Австралии пациент с сердечной недостаточностью стал первым в мире обладателем временного искусственного сердца, которому удалось выписаться из больницы. Устройство проработало в его организме рекордные 100 дней, пока его не заменили донорским органом, сообщила газета The Guardian.

40-летний мужчина из штата Новый Южный Уэльс, имя которого не называется, стал первым получателем искусственного сердца в Австралии и шестым в мире. Искусственный орган пациенту установили в ноябре, в феврале его выписали, а в начале марта мужчине пересадили донорское сердце.

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Первые пять пересадок искусственного сердца были проведены в прошлом году в США. Те пациенты не покидали больницу до замены искусственного сердца на донорское. Прошлый рекордный промежуток между установкой устройства и пересадкой составил 27 дней.

«Полностью искусственное сердце BiVACOR открывает совершенно новые возможности для трансплантации сердца как в Австралии, так и за ее пределами. В течение следующего десятилетия мы увидим, как искусственное сердце станет альтернативой для пациентов, которые не могут ждать донорского сердца или когда донорское сердце просто недоступно», — заявил кардиохирург-трансплантолог Пол Янс, который руководил шестичасовой операцией.

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Искусственное сердце BiVACOR изобрел австралиец Дэниел Тиммс при поддержке правительства Австралии, которое выделило на проект 50 миллионов долларов. По данным чиновников, из 23 миллионов человек с сердечной недостаточностью во всем мире только 6000 пациентов ежегодно могут рассчитывать на донорское сердце.

Профессор и член правления благотворительного фонда Heart Foundation Дэвид Колкухун, не принимавший участия в исследовании, отметил, что пока искусственное сердце пока способно работать лишь около 100 дней, а донорский орган — более 10 лет.