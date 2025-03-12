Врачи предупредили о вреде популярного напитка

Напитки с заменителем сахара глицерином, особенно ставшая популярной «слякоть» из газированного фруктового пюре, способны вызывать у детей сильную интоксикацию, выяснили британские врачи. Медики рекомендовали детям младше восьми лет полностью отказаться от употребления напитков, содержащих глицерин, сообщает Би-би-си.

«Слякоть» или слаш (slushies) — шипучий коктейль из газированной воды и фруктового пюре со льдом. Авторы исследования, опубликованного в журнале Archives of Disease in Childhood, изучили 21 случай с 2018 по 2024 год, когда ребенку в возрасте от двух до семи лет в Великобритании и Ирландии потребовалась неотложная помощь в течение часа после употребления «слякоти».

Ярко раскрашенный коктейль призван привлечь внимание детей, но часто напиток содержит природный подсластитель глицерин, а не сахар. Подсластитель не дает коктейлю застыть и создает нужный «эффект слякоти». Британское Агентство по пищевым стандартам (FSA) считает, что дети до пяти лет должны избегать таких напитков, а дети до 11 лет должны выпивать не более одного за день.

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Если маленький ребенок выпьет «слякоть» слишком быстро, интоксикация глицерином может вызвать шок, гипогликемию (низкий уровень сахара в крови) и потерю сознания, предупреждают врачи. Би-би-си сослалась на примеры двухлетней Арлы и четырехлетнего Алби, которые недавно попали в больницу после употребления напитка.

Участвовавшие в исследовании врачи заявили, что «синдром глицериновой интоксикации», проявлялся по-разному: большинство детей потеряли сознание и у них в крови обнаружились признаки низкого уровня сахара и высокой кислотности, у одного ребенка случился припадок, а четверым потребовалось сканирование мозга.

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Каждый из 21 ребенка поправился и был выписан из больницы с советом избегать употребления «слякоти», пишет Би-би-си.

Ведущий автор исследования профессор Эллен Крушелл из Дублина сказала журналистам, что рассмотренный в научной работе 21 случай может быть «вершиной айсберга». Однако она признала, что тысячи детей по всему миру ежедневно пьют «слякоть», не испытывая серьезных последствий.

В странах, где нет налога на сахар, напитки содержат гораздо больше глюкозы, а часто и вовсе не содержат глицерина, отметили авторы исследования. Однако родителям бывает сложно быстро определить, есть ли в напитке глицерин, считает Крушнелл.