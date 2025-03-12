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Мир

Охраняемый лес вырубили ради климатического саммита ООН

19:38 12.03.2025

В столице бразильского штата Пара городе Белен на севере страны вырубили тысячи гектаров охраняемых тропических лесов Амазонии ради четырехполосной дороги, которая должна разгрузить транспортную систему города во время 30-й Конференции ООН по изменению климата, которая состоится этой осенью. Климатический саммит COP30 должны посетить около 50 тысяч человек, включая глав государств, сообщает Би-би-си.

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Секретарь по инфраструктуре штата Адлер Силвейра заявил Би-би-си, что новая автомагистраль — лишь один из 30 проектов, который Белен успеет реализовать до осени. По мнению чиновника, инициативы правительства смогут «оставить наследие населению и, что еще важнее, наилучшим образом подготовить людей к COP30».

Ветеринар Сильвия Сардиния, которая занимается реабилитацией диких животных, пострадавших из-за людей или транспортных средств, опасается, что ее команде будет сложнее выпускать животных в дикую природу.  Также она заявила, что дорога разделит экосистему на две части, из-за чего у животных сократятся площади для жизни и размножения.

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При этом секретарь по инфраструктуре Силвейра утверждает, что эта проблема будет решена с помощью специальных переходов для животных, которые оборудуют вдоль 13-километровой трассы. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что его страна сможет провести исторический саммит и подчеркнул, что он пройдет «в Амазонии, а не по вопросу Амазонии».

Также федеральное правительство Бразилии планирует увеличить пропускную способность аэропорта Белена с семи до 14 миллионов пассажиров в год и построить новый городской парк Parque da Cidade площадью 500 000 квадратных метров.

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