Глубоководная добыча полезных ископаемых может обернуться экологической катастрофой

Несколько горнодобывающих компаний собираются начать добычу полезных ископаемых на морском дне, 22 подрядчика уже ведут или планируют вести разведку в трех океанах, сообщила британская газета The Guardian. По оценке ученых, после начала добычи подводных минералов под угрозой окажутся киты, дельфины и тысячи других видов морских организмов.

Глубоководная добыча предлагалась как источник критически важных для мировой экономики металлов и минералов десятилетия назад, но сейчас горнодобывающие компании заявляют, что технология почти готова к применению, пишет The Guardian.

Деятельность в международных водах регулирует подчиненная ООН организация Международный орган по морскому дну (ISA). В марте у представителей организации запланированы первые встречи для обсуждения планов подводной добычи, узнали журналисты. По информации газеты, подрядчики просят согласовать правила работ на дне до конца года, а одна компания надеется начать добычу уже в 2026 году.

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Сейчас предлагаются два метода глубоководной добычи. Первый — добыча с надводного судна, которое опускает на морское дно дистанционно управляемые подводные аппараты. Аппараты соскабливают кобальтовые корки или полиметаллические сульфиды с подводных возвышенностей, а судно засасывает добытые ископаемые по желобам на поверхность. Персонал судна фильтрует металлы и минералы, выбрасывая неиспользованные осадки обратно в море.

Второй метод предполагает похожую схему, но с использованием «парящих» дистанционно управляемых подводных аппаратов, которые должны минимизировать воздействие на осадочные породы.

Известно о трех категориях месторождений полезных ископаемых: кобальтовые залежи на подводных горах и хребтах, гидротермальные источники с богатыми металлом горячими выделениями, свободно лежащие на морском дне полиметаллические объекты размером с картофель.

Глубина залегания подобных месторождений достигает 6 000 метров, пишет The Guardian. По сведениям газеты, некоторые из богатых минералами районов находятся в исключительных экономических зонах отдельных стран, и эти страны могут вести добычу по своему усмотрению.

В ISA состоят 169 государств и Евросоюз, но некоторые страны не подписали соглашение, в том числе США. Площадь морского дна за пределами национальных юрисдикций охватывает 54 % Мирового океана.

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Сейчас известно о 31 пятнадцатилетнем контракте на разведку в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах с 22 подрядчиками по всему миру. Для каждого из этих контрактов необходимо государство-спонсор, больше всего контрактов приходится на Китай, Южную Корею и Россию, пишет The Guardian.

Япония, Норвегия и Острова Кука ранее заявляли о намерении начать добычу в своих территориальных водах, но в 2024 году Норвегия объявила о приостановке своих планов.

Проведенное в 2023 году исследование группы британских и американских ученых показало, что при добыче ископаемых с морского дна может пострадать морская фауна, причем масштабы потенциального воздействия на окружающую среду до сих пор не ясны. В одной только богатой минералами зоне южнее Гавайев обитает более 20 видов дельфинов и китов, которые могут пострадать от круглосуточного шума, издаваемого добывающими аппаратами на разной глубине, говорится в исследовании.

Моллюски, мидии и креветки, обитающие в районе гидротермальных источников, крабы, кораллы и анемоны на стенах подводных гор, морские звезды и гигантские черви на подводных равнинах — все они могут пострадать, ссылается The Guardian на результаты исследования. Из материалов научной работы следует, что под угрозой находятся тысячи видов морских животных, в том числе те, которые еще неизвестны науке. Что произойдет, если «удалить из экосистемы» всех этих животных — ученые пока предсказать не готовы.