Латвийские спецслужбы завели дело о шпионаже на любителя фотографировать поезда

Правоохранительные органы Латвии задержали гражданина Эстонии, любителя поездов и фотографа Матиаса Рикку. Его подозревают в шпионаже для российских спецслужб, сообщило Delfi. Один из участников сообщества Baltic Train Picture, где публиковал свои фото Рикка, назвал задержание проявлением «паранойи латвийских властей», пишет издание.

Гражданина Эстонии задержали еще в феврале. Официальный представитель эстонского Министерства иностранных дел Михкель Тамм заявил Delfi, что ведомство «знает об инциденте и было проинформировано латвийскими властями». Дело Рикка находится в производстве, сообщила журналистам пресс-секретарь эстонской полиции Марта Туул.

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За какие именно действия был задержан Рикка — собеседники Delfi не сообщили. Источник латвийского информагентства LETA в Службе госбезопасности рассказал, что фотографа подозревают в шпионаже в пользу России и что вместе с ним задержали гражданина Украины. Его имя собеседник агентства назвать не смог.

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В Службе госбезопасности сказали, что ранее обоих мужчин задерживали за использование беспилотников вблизи критически важных инфраструктурных объектов, а одного из подозреваемых предупреждали о недопустимости съемки таких объектов.

По словам источника LETA, у мужчин во время задержания изъяли четыре дрона, пять мобильных телефонов, флешку и три камеры, в том числе «лесную камеру», которая использовалась для «наблюдения за одним критически важным объектом инфраструктуры».

Журналисты Delfi заметили, что в сообществе Baltic Train Picture один из пользователей галереи написал, что Рикка находится в тюрьме Риги с 24 февраля. «Мы все знаем, что это бред», — добавил автор поста.