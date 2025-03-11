EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Латвийские спецслужбы завели дело о шпионаже на любителя фотографировать поезда

17:30 11.03.2025

Правоохранительные органы Латвии задержали гражданина Эстонии, любителя поездов и фотографа Матиаса Рикку. Его подозревают в шпионаже для российских спецслужб, сообщило Delfi. Один из участников сообщества Baltic Train Picture, где публиковал свои фото Рикка, назвал задержание проявлением «паранойи латвийских властей», пишет издание.

Гражданина Эстонии задержали еще в феврале. Официальный представитель эстонского Министерства иностранных дел Михкель Тамм заявил Delfi, что ведомство «знает об инциденте и было проинформировано латвийскими властями». Дело Рикка находится в производстве, сообщила журналистам пресс-секретарь эстонской полиции Марта Туул.

Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
Общество8 минут чтения

За какие именно действия был задержан Рикка — собеседники Delfi не сообщили. Источник латвийского информагентства LETA в Службе госбезопасности рассказал, что фотографа подозревают в шпионаже в пользу России и что вместе с ним задержали гражданина Украины. Его имя собеседник агентства назвать не смог.

Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
Мир19 минут чтения

В Службе госбезопасности сказали, что ранее обоих мужчин задерживали за использование беспилотников вблизи критически важных инфраструктурных объектов, а одного из подозреваемых предупреждали о недопустимости съемки таких объектов.

По словам источника LETA, у мужчин во время задержания изъяли четыре дрона, пять мобильных телефонов, флешку и три камеры, в том числе «лесную камеру», которая использовалась для «наблюдения за одним критически важным объектом инфраструктуры».

Журналисты Delfi заметили, что в сообществе Baltic Train Picture один из пользователей галереи написал, что Рикка находится в тюрьме Риги с 24 февраля. «Мы все знаем, что это бред», — добавил автор поста.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования