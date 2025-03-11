Врачей легендарного Марадоны отправили под суд

11 марта в Аргентине начался судебный процесс над группой врачей, которые лечили легендарного футболиста Диего Марадону. Их обвиняют в непредумышленном убийстве и халатности, передает CNN и Русская служба Би-би-си.

Отмечается, что судебный процесс должен продлиться несколько месяцев. Среди обвиняемых — нейрохирург и личный врач Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачов и другие медработники. Все они отрицают свою вину в смерти футболиста. В случае признания виновными фигурантам грозит до 25 лет лишения свободы.

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В ходе слушаний суд в Сан-Исидро опросит более 120 свидетелей, в том числе членов семьи Марадоны и других врачей, которые занимались лечением футболиста на протяжении многих лет.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет после перенесенной незадолго до этого операции на мозге. Причиной смерти стал сердечный приступ. По данным The Guardian, на похороны Марадоны тогда пришли тысячи человек.

Также известно, что Марадона проходил лечение от наркотической и алкогольной зависимости. В 2021 году комиссия, назначенная для расследования обстоятельств смерти Марадоны, пришла к выводу, что врачи действовали «ненадлежащим и безрассудным» образом.

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Прокуроры обвинили медиков в неспособности оказать Марадоне адекватную помощь, которая могла бы сохранить ему жизнь во время восстановления после операции. По их мнению, врачи настояли на том, чтобы Марадона продолжал лечение дома, что оказалось «безрассудным» и «неадекватным» решением. Прокуроры утверждают, что футболист был брошен на произвол судьбы в течение «длительного, мучительного период» перед смертью.

The Guardian отмечает, что перед заседанием у здания суда собрались поклонники Марадоны, чтобы потребовать наказания для врачей, которых они винят в преждевременной смерти футболиста. Собравшиеся скандировали «Убийца!», когда один из фигурантов заходил в здание суда, и несли плакаты с надписью «Справедливость для Бога!»