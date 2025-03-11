Названы самые загрязненные страны в мире

Швейцарская компания IQAir, отслеживающая качество воздуха во всем мире, опубликовала рейтинг самых загрязненных стран и городов, большинство из которых находятся в Индии, еще четыре расположены в Пакистане. В топ-20 также попали по одному городу из Китая и Казахстана и страны Чад в Центральной Африке, передает CNN.

Отмечается, что страной с самым загрязненным воздухом признана Чад. Далее в списке идут Бангладеш, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Индия и Таджикистан. При этом самым загрязненным городом IQAir шестой год подряд назвала столицу Индии Нью-Дели. В отчете сказано, что еще в ноябре прошлого года на город опустилась пелена смога, из-за которой было нарушено авиасообщение, а городские власти объявили «чрезвычайную медицинскую ситуацию».

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При этом Индия, самая густонаселенная страна мира, опустилась с третьего на пятое место по уровню загрязнения по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете. В то же время эксперты отметили, что загрязнение воздуха «остается значительным бременем для здоровья… сокращая ожидаемую продолжительность жизни примерно на 5,2 года».

«Загрязнение воздуха остается серьезной угрозой как для здоровья человека, так и для стабильности окружающей среды, однако огромные группы населения не знают об уровнях воздействия загрязнения на себя», — заявил Фрэнк Хэммс, генеральный директор IQAir.

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В то же время рекомендации Всемирной организации здравоохранения по уровню загрязнения воздуха выполнили только семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Багамские острова, Барбадос, Гренада, Эстония и Исландия.

Кроме того, Иран и Афганистан не были включены в отчет этого года из-за отсутствия данных. В докладе говорится, что мониторинг качества воздуха в Юго-Восточной Азии также является проблемой, поскольку почти во всех странах региона имеются «значительные пробелы в государственных инициативах».