Самцы осьминогов парализуют самку во время спаривания ради выживания

Новое исследование открыло интересный механизм поведения самцов синеполосых осьминогов, который позволяет им пережить спаривание с самкой. Так, они вводят самкам мощный нейротоксин, чтобы парализовать их. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на научную работу, опубликованную в журнале Current Biology .

Как рассказал ведущий автор исследованиядоктор Вэнь-Сун Чунг из Университета Квинсленда, самки синеполосых осьминогов в пять-шесть раз крупнее самцов. При этом сексуальный каннибализм, то есть поедание партнера после спаривания, очень распространен среди головоногих моллюсков.

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«Когда самки синеполосых осьминогов откладывают яйца, они проводят около шести недель без еды, просто присматривая за яйцами. Им действительно нужно много энергии, чтобы пройти через этот процесс высиживания», — сказал Чунг.

По его словам, чтобы не стать добычей своих партнерш во время или после спаривания, различные виды моллюсков выработали разные механизмы поведения. Так, некоторые из них жертвуют специальным щупальцем — гектокотилем, в котором находится капсула со спермой. Другие отращивают гектокотиль длиннее остальных щупалец, чтобы во время спаривания находиться от самки на безопасном расстоянии. Однако, у синеполосых осьминогов брачное щупальце наоборот короче остальных.

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Пережить спаривание этому виду осьминогов помогает мощнейший нейротоксин — тетродотоксин, который вырабатывается в их организме. Несмертельная доза этого токсина содержится в гектокотиле самца синеполосого осьминога. После попадания в организм самки токсин полностью парализует ее, позволяя самцу оплодотворить партнершу в ходе спаривания, которое может длиться от 40 до 75 минут. После этого самец благополучно покидает партнершу, сохранив жизнь, а самка приходит в себя и позже дает жизнь новому потомству.