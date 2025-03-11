Самцы осьминогов парализуют самку во время спаривания ради выживания

Новое исследование открыло интересный механизм поведения самцов синеполосых осьминогов, который позволяет им пережить спаривание с самкой. Так, они вводят самкам мощный нейротоксин, чтобы парализовать их. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на научную работу, опубликованную в журнале Current Biology .
Как рассказал ведущий автор исследованиядоктор Вэнь-Сун Чунг из Университета Квинсленда, самки синеполосых осьминогов в пять-шесть раз крупнее самцов. При этом сексуальный каннибализм, то есть поедание партнера после спаривания, очень распространен среди головоногих моллюсков.
«Когда самки синеполосых осьминогов откладывают яйца, они проводят около шести недель без еды, просто присматривая за яйцами. Им действительно нужно много энергии, чтобы пройти через этот процесс высиживания», — сказал Чунг.
По его словам, чтобы не стать добычей своих партнерш во время или после спаривания, различные виды моллюсков выработали разные механизмы поведения. Так, некоторые из них жертвуют специальным щупальцем — гектокотилем, в котором находится капсула со спермой. Другие отращивают гектокотиль длиннее остальных щупалец, чтобы во время спаривания находиться от самки на безопасном расстоянии. Однако, у синеполосых осьминогов брачное щупальце наоборот короче остальных.
Пережить спаривание этому виду осьминогов помогает мощнейший нейротоксин — тетродотоксин, который вырабатывается в их организме. Несмертельная доза этого токсина содержится в гектокотиле самца синеполосого осьминога. После попадания в организм самки токсин полностью парализует ее, позволяя самцу оплодотворить партнершу в ходе спаривания, которое может длиться от 40 до 75 минут. После этого самец благополучно покидает партнершу, сохранив жизнь, а самка приходит в себя и позже дает жизнь новому потомству.