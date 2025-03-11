СМИ: российские власти массово задерживают идущие в Европу товары из Китая

Китайские бизнесмены столкнулись со сложностями при транспортировке своих товаров в Европу через территории России по железной дороге, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на полученную от предпринимателей информацию. Они утверждают, что действия России снижают доверие к ней как к партнеру.

Как сообщают журналисты, российские власти в октябре 2024 года запретили транзит ряда товаров через территорию страны. Среди них товары двойного назначения, которые, по мнению России, могут использоваться «западными войсками в Украине». Китайцы утверждают, что российские власти начали изымать товары уже на следующий день после вступления в силу поправок — РЖД позволяет оформить заявку на возврат товара только при гарантии оплаты всех расходов, включая хранение на складах в России.

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Месяц хранения на складе РЖД, по подсчетам SCMP, может обходиться китайским компаниям до 150 долларов в месяц, а доставка назад в Китай — в 40 тысяч долларов за контейнер без учета расходов, связанных с повреждением груза. Однако предприниматели все равно планируют подавать заявку на возврат своих товаров. «В противном случае, как бы мы объяснили это нашим клиентам?», — говорит один из собеседников SCMP.

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Журналисты отмечают, что доставка через территорию Россию продолжает оставаться практически безальтернативным вариантом для сотрудничающими с европейскими клиентами компаний из Китая. Однако доверие китайцев к этому маршруту снижается — это доказывает и уменьшение показателей перевозок.

Трейдеры начали проявлять повышенный интерес к Среднему коридору, этот маршрут позволяет доставлять грузы в Европу в обход России. Но при транспортировке этим способом товары несколько раз перегружаются с паромов на поезда и проходят многочисленные таможенные проверки, что удлиняет срок доставки. Из-за этого, по мнению собеседников SCMP, маршруту понадобится больше времени, чтобы стать «зрелым продуктом».