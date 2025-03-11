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Мир

СМИ: российская армия подошла к окраинам Суджи

16:23 11.03.2025

Российские войска дошли до окраин Суджи, районного центра в Курской области, который с августа прошлого года контролирует украинская армия, сообщают «Важные истории». Бои, по данным журналистов, ведутся уже на ближайших подступах к городу.

Сегодня телеграм-канал пропагандисткого телеканала RT опубликовал фото российского солдата из отряда «Ветераны» у стелы на въезде в Суджу. «Важные истории» утверждают, что оно сделано на северном въезде в город рядом с селом Мартыновка, которое перешло под контроль армии России. Обстановка на фото соответствует текущей погоде в местности.

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Именно отряд «Ветераны» провел операцию по проникновению в тыл ВСУ, пройдя внутри газовой трубы в этом районе. «Важные истории» отмечают, что результаты этой операции остаются неясными.

Российские провоенные блогеры также утверждают, что армия России вернула под свой контроль ближайшие к Судже села не только к северу, но и к югу от города. Об этом же сообщил официальный телеграм-канал российской группировки войск «Север». В свою очередь, Mash утверждает, что российские подразделения ведут бои к северо-западу от Суджи, чтобы перекрыть возможные пути отступления ВСУ из города.

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«Важные истории» отмечают, что Суджа остается последним укрепленным пунктом под контролем ВСУ на территории России, а логистические пути снабжения украинской армии находятся под постоянными обстрелами. ВСУ не комментируют возможное продвижение российской армии.

Город Суджа был занят ВСУ во время вторжения в Курскую область в августе 2024 года, Россия и Украина за прошедшие месяцы не смогли договориться об открытии гуманитарного коридора для вывоза мирных жителей на территорию России. В последствии стороны конфликта обвиняли друг друга в ракетном ударе по школе-интернату 1 февраля, в котором находилось несколько десятков беженцев.

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