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Мир

В Испании пассажиров бросили в аэропорту из-за окончания рабочего дня авиадиспетчеров

12:28 11.03.2025

Пассажиры самолета авиакомпании Ryanair застряли в Испании на ночь из-за того, что авиадиспетчеры отказались координировать вылет воздушного судна после окончания своего рабочего дня. Об этом пишет The Independent.

«Они просто ушли домой, а нас высадили, оставив разбираться с поиском гостиницы самостоятельно», — рассказала пассажирка Сара Диггл.

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Самолет авиакомпании Ryanair вылетел из Малаги в Манчестер поздним вечером 8 марта. Примерно через час после вылета, когда самолет пролетал над испанским городом Бильбао, капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке. 

По словам неназванного представителя Ryanair, на борту самолета одному из пассажиров стало плохо и ему потребовалась госпитализация. «По прибытии в Бильбао самолет встретили медики, пассажира сняли с рейса и доставили в ближайшую больницу», — рассказал он.

Подобные перенаправления случаются часто, отмечает издание. Обычно после того, как пассажира снимают с рейса, самолет заправляют и продолжают полет. 

Так, самолет RK 3209 был заправлен и готов к вылету из Бильбао в Манчестер, однако, по словам пассажирки Сары Диггл, сотрудники службы управления воздушным движением «отказались подождать 15 минут, чтобы выпустить» воздушное судно.  

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Издание пишет, что из-за строгих правил, регулирующих рабочие часы экипажа, пилоты и бортпроводники обязаны отдохнуть перед продолжением полета. По итогу самолет вылетел из Бильбао лишь на следующий день, 9 марта, и прибыл в Манчестер с 14-часовым опозданием.  

«Подтверждаю, что рейс в Манчестер вылетел в воскресенье в 13:01 по местному времени. Он не смог отправиться накануне, так как план полета превысил рабочие часы аэропорта Бильбао», — объяснил произошедшее неназванный представитель крупнейшего оператора аэропортов Aena.

Согласно правилам, путешественники, задержавшиеся на ночь, имеют право на размещение в гостинице, трансфер до аэропорта и питание, отмечает The Independent. Однако, если у авиакомпании нет представительства в аэропорту, пассажирам может потребоваться самостоятельно организовать ночлег и затем запросить компенсацию расходов.

«Такси нам не предоставили. Были только те, что организовали для экипажа. Мы пошли пешком до ближайшего отеля при аэропорте и заселились», — рассказала Диггл.  

Представитель Ryanair заявил, что авиакомпания пыталась организовать размещения, однако ее возможности «были ограничены». По его словам, пассажирам предложили самостоятельно забронировать жилье, а затем запросить компенсацию подтвержденных расходов на сайте Ryanair.com.

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