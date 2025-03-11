Чиновница рассказала об увольнении за отказ выдать разрешение на оружие Мелу Гибсону

Бывшая сотрудница Министерства юстиции США Элизабет Ойер рассказала The New York Times, что ее уволили после того, как она выступила против восстановления права актера и режиссера Мела Гибсона на оружие. Гибсон лишился возможности владеть оружием в 2011 году, когда его осудили за домашнее насилие.

Ойер сообщила изданию, что работала в Минюсте адвокатом по вопросам амнистии и занималась прошениями о помиловании. Две недели назад ее включили в рабочую группу по восстановлению права на оружие для тех, кто был осужден за различные ненасильственные преступления около 10-15 лет назад.

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Группа составила список из 95 человек и отправила его команде генерального прокурора, которая оставила в нем только девять человек. Уже после этой процедуры Ойер попросили добавить в список Мела Гибсона. В приложенном заявлении адвокат Гибсона обращал внимание, что его клиент является известным актером и представителем президента США Дональда Трампа в Голливуде.

Чиновница отказалась предоставлять Гибсону право на оружие. «Возвращение оружия бытовым насильникам — это серьезный вопрос, который, на мой взгляд, я не могу решить легкомысленно, потому что есть реальные последствия того, что огнестрельным оружием владеют люди с историей бытового насилия», — объяснила свою позицию Ойер.

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После этого высокопоставленный сотрудник Минюста из офиса генпрокурора позвонил Ойер и в течение 15 минут уговаривал ее выдать разрешение на оружие. Чиновница попросила дать ей время, но потом лишь отправила генпрокурору более подробное изложение своей позиции. Спустя несколько часов Ойер уволили без объяснения причин, но она предполагает, что это связано именно с ее отказом.

За три дня до вступления в должность президента Трамп назначил своими «послами» в Голливуде троих актеров: Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта. Он попросил их вернуть «золотой век» кинематографа и восстановить сотрудничество с зарубежными партнерами, которые теперь предпочитают более дешевое производство в своих странах. NYT назвала всех троих послов «горячими сторонниками» Трампа.