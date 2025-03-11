СМИ: На американских военных базах начнут перерабатывать полезные ископаемые

На американских военных базах по всему миру построят предприятия по переработке полезных ископаемых. Соответствующий указ президент США Дональд Трамп планирует подписать уже 12 марта. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.

По данным издания, Трамп также планирует назначить «царя минералов». «Царем» в американской бюрократии принято называть человека, ответственного за конкретную сферу государственной деятельности. Так, ранее Трамп уже назначил «царя границы» и «царя энергетики».

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Как пишет Reuters, начав переработку полезных ископаемых на территории военных баз США, Трамп рассчитывает не допустить доминирования Китая в этой сфере, а также обойти некоторые существующие ограничения, мешающие развитию американской перерабатывающей промышленности за пределами США. Агентство поясняет, что строительству новых перерабатывающих заводов американских компаний в других странах часто мешают протесты со стороны местного населения.

В то же время американское министерство обороны контролирует за пределами США около 12 миллионов гектаров земли. Строительство там новых производств, позволит обойтись без покупки новой земли или использования территорий, принадлежащих другим министерствам американского правительства.

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О важности переработки ресурсов Трамп уже говорил в своем обращении к Конгрессу 4 марта. «Позже на этой неделе я также предприму исторические шаги по значительному расширению производства важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в США», — пообещал тогда он.