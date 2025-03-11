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Мир

Mastercard и Visa уличили в сотрудничестве с нелегальными игорными сайтами

00:44 11.03.2025

Mastercard и Visa обрабатывают платежи для нелегальных сайтов азартных игр, которые обвиняются в мошенничестве с клиентами из Великобритании на тысячи фунтов. Об этом сообщает The Guardian.

По данным расследования Investigate Europe, платежные гиганты не могут остановить использование своих систем для совершения транзакций на нелицензированных сайтах, несмотря на предыдущее обещание сделать это. Так, Mastercard наряду с криптовалютой предлагалась в качестве способа оплаты на девяти сайтах, ориентированных на британских клиентов и предлагающих игры в казино и ставки на спорт. На двух из этих сайтов также предлагалась Visa. 

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Предполагается, что обе компании получают прибыль от этих соглашений в виде небольшой комиссии за каждую транзакцию. 

Некоторые игроки сайтов рассказали о проигрышах в десятки тысяч фунтов. The Guardian отмечает, что пять сайтов с азартными играми посетили около четырех миллионов человек в период с октября по декабрь прошлого года. Сайты обвиняли в невыплате выигрышей и рассылке спама проблемным игрокам. Один из клиентов онлайн-казино рассказал, что его аккаунт удалили после жалобы на невозможность вывести выигрыш.

В расследовании сказано, что платежи производились с помощью платежного инструмента PaymentIQ, встроенного в сайты азартных игр. Этот инструмент широко используется предприятиями в секторах с высоким риском для маршрутизации транзакций через различные финансовые учреждения. Французская платежная компания Worldline, которой принадлежит PaymentIQ, заявила, что это «нейтральное» программное решение, которое не контролирует средства клиентов и не обрабатывает платежи.

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The Guardian пишет, что Mastercard и Visa договорились блокировать платежи, связанные с компаниями без лицензий и заключили соглашение с Комиссией по азартным играм вместе с PayPal в 2014 году. С тех пор компании юридически обязаны принимать меры для предотвращения использования своих систем в преступных целях.

В то же время в Mastercard заявили о «нетерпимости к незаконной деятельности» с использованием продукции компании. Представители Mastercard добавили, что у компании нет прямых отношений с сайтами азартных игр. Visa заявила, что незаконная деятельность с помощью ее систем оплаты была «явно и недвусмысленно» запрещена. В компании также отрицают наличие отношений с игорными сайтами.

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