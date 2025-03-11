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Мир

Клонирование собаки помогло женщине справиться с утратой питомца

10:37 11.03.2025

Китаянка заплатила 22 тысячи долларов за клонирование своей умершей собаки и теперь живет с новым питомцем, схожим с тем внешне и по характеру. Об этом пишет South China Morning Post.

В 2011 году жительница города Ханчжоу по фамилии Сюй завела себе добермана Джокера. По ее словам, пес был смелым и преданным компаньоном, который подарил одинокой девушке «незаменимое чувство безопасности». 

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Джокеру было 10 лет, когда у него начались проблемы с сердцем — он часто кашлял, задыхался и страдал из-за судорог. Сюй водила его на лечение в ветеринарную клинику каждые две недели, однако медики не смогли вылечить его. Джокер умер от сердечного приступа в возрасте 11 лет.

«Джокер был моим самым близким другом. Он прожил рядом со мной целое десятилетие — от начала учебы до начала карьеры», — вспоминает женщина.

Сюй поделилась, что тяжело переживала утрату любимого питомца. У женщины началась бессонница и ослаб иммунитет, что привело к частым болезням. 

По данным издания, Сюй имеет медицинское образование. Много лет женщина следила за развитием индустрии клонирования домашних животных в Китае. В 2017 году, когда в Китае впервые клонировали собаку, Сюй решила обратиться за консультацией к нескольким экспертам в этой области.  

Определившись с выбором, китаянка посетила лабораторию, название которой она решила не упоминать, и внесла оплату в размере 160 тысяч юаней (22 тысячи долларов). Специалисты объяснили Сюй, что для клонирования животного берется его образец кожи, из которого извлекают клетки, а затем их ядра пересаживают в яйцеклетку другого животного — так создают эмбрион. После этого его имплантируют суррогатной матери, которая вынашивает и рождает клона.  

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Медики также рассказали, что клон будет внешне, по характеру и другим чертам похож на «оригинальную» собаку, будто они близнецы. При этом клон будет абсолютно здоровым и почти не иметь рисков преждевременного старения и смерти.

Сюй согласилась и специалисты компании взяли небольшой образец кожи с живота и кончиков ушей Джокера. Примерно через год Сюй получила заключение УЗИ, подтверждающее успешное развитие эмбриона. 

Нового питомца Сюй получила во время празднования китайского Нового года. Женщина назвала добермана Маленьким Джокером в честь своего первого питомца. По ее словам, внешне эти собаки почти идентичны — у Маленького Джокера даже есть похожее черное пятнышко у носа.  

Новый питомец тоже обожает таскать по дому носки хозяйки и отличается таким же послушным и ласковым характером. Более того, он даже берет старый поводок Джокера и носит его с собой. Сюй понимает, что Маленький Джокер никогда полностью не заменит ей первого питомца. По данным издания, она воспринимает его не как замену Джокеру, а как самостоятельное, полноценное существо.

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