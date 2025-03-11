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Мир

Боевики захватили в заложники сотни пассажиров поезда

16:00 11.03.2025

На юго-западе Пакистана боевики из «Освободительной армии Белуджистана» обстреляли пассажирский поезд и взяли в заложники сотни пассажиров. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на заявление группировки.

В заявлении говорится, что боевики взорвали железнодорожные пути, после чего ворвались в вагоны поезда. По словам боевиков, в настоящее время поезд находится под их контролем в отдаленном горном районе провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном и Ираном. 

По данным пакистанской полиции, в результате нападения пострадали три человека, среди которых машинист поезда. Полицейские утверждают, что на место инцидента были направлены силы безопасности.

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AFP пишет, что в заложниках находятся более 450 человек. «Среди пассажиров есть женщины и дети», — заявил агентству высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства в Кветте, столице провинции, Мухаммад Кашиф.

По данным агентства, группировка «предупредила о серьезных последствиях», если будет предпринята попытка спасти заложников. 

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени недалеко от городской станции, где поезд должен был остановиться. По словам старшего полицейского чиновника, который пожелал остаться анонимным, поезд застрял перед туннелем, окруженным горами. В этом горном районе, как отмечается, «боевикам легче укрываться и планировать нападения». 

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AFP утверждает, что после возвращения талибов к власти в Афганистане, уровень насилия в западных приграничных районах Пакистана значительно вырос. По данным Центра исследований и безопасности (CRSS) в Исламабаде, 2024 год стал самым кровавым за последнее десятилетие — в результате атак погибли более 1,6 тысячи человек. В феврале боевики из «Освободительной армии Белуджистана» расстреляли семерых пассажиров из Пенджаба, заставив их сойти с автобуса.

Сообщается, что силы безопасности уже несколько десятилетий противостоят вооруженному восстанию в малонаселенном регионе на востоке Иранского нагорья Белуджистане. Местные группировки утверждают, что регион эксплуатируется внешними силами, а богатства его природных ресурсов выкачиваются без ощутимой выгоды для местного населения.

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