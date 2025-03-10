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Мир

Воевавший за Украину кузен вице-президента США обвинил его в непорядочности по отношению к Зеленскому

09:41 10.03.2025

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс рассказал французской газете Le Figaro о своем участии в войне в Украине и отношении к политической деятельности брата.

У Нейта и Джей Ди общие бабушка и дедушка, а мать вице-президента Беверли приходится родной сестрой отцу Нейта. Последний живет в Техасе. С 18 до 22 лет он служил в морской пехоте, а затем работал в нефтяной компании.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Нейт Вэнс отправился на запад Украины во Львов, где записался добровольцем в украинскую армию. «Я видел, что история пишется передо мной, я хотел быть ее частью», — объяснил он свои действия.

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В составе ВСУ Нейт Вэнс принимал участие в войне против России вплоть до 2025 года. Он уволился из украинской армии в январе за несколько дней до того, как его кузен вступил в должность вице-президента США.

В разговоре с журналистами Нейт Вэнс рассказал, что разочаровался в кузене после того, как увидел перепалку с участием президента США Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса с одной стороны и украинского президента Владимира Зеленского — с другой.

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«Ди Вэнс — хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен нравиться электорату и что это часть политической игры. Но то, что они сделали с Зеленским, было непорядочно», — заявил он.

По словам Нейта Вэнса, он, еще воюя в Украине, несколько раз пытался связаться с братом. По его словам, он оставил Джей Ди несколько сообщений, на которые тот так и не ответил. «Из Украины попасть к сенатору непросто», — посетовал кузен вице-президента США.

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