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Мир

В Германии из-за забастовки отменены тысячи авиарейсов

14:30 10.03.2025

В Германии сотрудники наземных служб и авиационной безопасности аэропортов по всей стране начали предупредительную 24-часовую забастовку. В результате были отменены тысячи авиарейсов, сообщает Deutsche Welle.

В свою очередь, Русская служба Би-би-си уточняет, что забастовка затронула аэропорты в Берлине, Бремене, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Гамбурге, Ганновере, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте, а также крупнейшую воздушную гавань Германии во Франкфурте.

Так, были отменены все 143 рейса, запланированные на 10 марта в аэропорту Гамбурга, а в аэропорту Мюнхена — большинство из 820 рейсов. Руководство аэропорта предупредило пассажиров о «значительно сокращенном графике полетов».

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«Задержки и обширные отмены» рейсов 10 марта также подтвердили в авиакомпании Lufthansa, чей главный хаб находится во Франкфурте. На момент публикации заметки авиаперевозчик уже отменил многие из 1770 запланированных рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров во Франкфурте, Мюнхене, Берлине и других крупных городах воздержаться от поездок в аэропорты и мониторить изменения в расписании из дома.

К забастовке сотрудников авиационной безопасности и наземных служб аэропортов призвал профсоюз Verdi. Эта организация представляет интересы работников государственного сектора и транспорта Германии. Verdi добивается повышения зарплаты для примерно 25 тысяч работников аэропортов на 8%, но не менее чем на 350 евро в месяц, а также увеличения размера премий и предоставления дополнительных отгулов. Ранее компании-операторы аэропортов назвали эти требования невыполнимыми.

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Накануне необъявленная заранее забастовка персонала прошла в аэропорту Гамбурга. В результате там были отменены 273 из 283 рейсов. Решение профсоюза начать забастовку без предупреждения и перед началом сезона пасхальных каникул было «бесчестным» по отношению к пассажирам, заявила пресс-секретарь аэропорта Гамбурга Катя Бромм. Она подчеркнула, что последствия забастовки были «чрезмерными и несправедливыми по отношению к десяткам тысяч путешественников, которые не имеют никакого отношения к спорам».

В свою очередь, представители Verdi не стали отрицать, что в забастовка персонала аэропортов затронет авиапассажиров, но заявили, что она необходима, чтобы добиться для работников лучших условий.

По оценке объединения немецких аэропортов ADV, в результате забастовки 10 марта будет отменено 3400 рейсов, что затронет более полумиллиона пассажиров.

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