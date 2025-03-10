Тиктокеры вставляют расширители в ноздри и заклеивают рот для улучшения сна

В тиктоке стал вирусным тренд sleepmaxxing, участники которого придумывают разные способы, чтобы «оптимизировать качество сна». Блогеры заклеивают пластырем рот, чтобы дышать во время сна только через нос, пьют специальные коктейли или используют трекеры сна. CNN собрал мнения американских медиков о «слипмаксинге», также статью на эту тему опубликовал медицинский журнал Гарвардского университета.

По мнению профессора медицины из Ратгерского университета Джага Сандеррама, сам по себе тренд об улучшении качества сна важен, потому что раньше он чаще наблюдал, как люди хвалятся недостаточным сном и высокой работоспособностью. При этом ученый предупредил, что некоторые методы могут быть сомнительными и бездоказательными.

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Отоларингологи из Университета Джорджа Вашингтона отмечают, что нет никаких исследований, которые бы подтверждали пользу от заклеивания рта пластырем на время сна. Даже если этот метод поможет уменьшить храп, он не вылечит его причину: аллергию, астму или апноэ во сне (внезапную остановку дыхательных движений).

Профессор Сандеррам считает, что расширители для ноздрей действительно могут помочь при хронической заложенности или храпе. При этом медик советует обратиться к лечащему врачу, если трудности с дыханием через нос влияют на качество сна.

Также практикующие «слипмаксинг» блогеры употребляют различные добавки, стремясь улучшить сон. Однако, например, мелатонин медики советуют использовать только при нарушениях циркадных ритмов, а не при трудностях с засыпанием или поддержанием сна. А употребление большого количества магния, по их словам, может вызвать диарею.

Доцент кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы Эрик Чжоу предупреждает, что безупречный сон невозможен. Даже если человек хорошо спит, он все равно может испытывать недостаток качества сна пару раз в неделю. Навязчивое стремление к идеальному сну психологи называют ортосомнией.

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Профессор неврологии Анита Шельгикар сообщила, что ортосомния может развиться, если слипмаксинг превратится из расслабляющего ритуала перед сном в «тяжелую рутину». «Для некоторых людей чрезмерное внимание к оптимизации сна и режимам сна каждую ночь может усилить стресс и со временем ухудшить сон», — предупредила невролог.

Чжоу сообщил, для лечения бессонницы врачи в первую очередь советуют когнитивно-поведенческую терапию бессонницы. В частности, в этом методе нужно зафиксировать время пробуждения, не проводить время в постели без сна и ограничить употребление алкоголя, кофеина и никотина перед сном.