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Интернет и мемы

Секс-шантажисты стали охотиться на детей 11-13 лет

14:15 10.03.2025

Британская организация Internet Watch Foundation (IWF) заявила, что жертвами мошенников, которые занимаются шантажом на сексуализированной почве, в частности, несуществующим интимным компроматом, впервые стали дети 11-13 лет. Об этом пишет The Guardian.

Схема работает таким образом: мошенники знакомятся через социальные сети и мессенджеры с подростками, а затем обманом, заставляют отправить им интимные фотографии. Затем преступники требуют от пострадавших деньги, угрожая распространить эти материалы в интернете.

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IWF, которая следит за безопасностью в интернете, сообщила, что в 2024 году были выявлены по меньшей мере 175 случаев секс-вымогательств в отношении детей младше 17 лет. В пяти из этих случаев жертвами были подростки 11-13 лет.

«Тот факт, что преступники прочесывают сеть в поисках 11-13-летних подростков, вызывает беспокойство. Хотя это небольшое количество случаев, но я опасаюсь, что оно будет расти», — заявила руководитель горячей линии IWF Тэмсин Макнелли.

По ее словам, организация обнаружила новый способ шантажа со стороны мошенников: теперь они угрожают своим жертвам, что выложат в сеть их фотографии и представят как преступников, совершивших сексуализированное насилие. «Это оказывает чрезвычайное давление на них. Они пытаются заставить жертв платить преступнику», — утверждает Макнелли.

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Она напомнила, что IWF совместно с детской благотворительной организацией NSPCC разработала сервис для удаления изображений интимного характера, которые слили в интернет. Он позволяет подать жалобу на фотографию и потребовать соцсети и мессенджеры удалить незаконный контент.

Так, по их данным, в 2024 году организация обработала 1142 сообщения от детей, которые воспользовались функцией «Сообщить об удалении». Отмечается, что эта цифра на 44% превышает показатели предыдущего года. 

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