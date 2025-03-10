Женщину приговорили к почти трем годам заключения за шутку про Иисуса

Трансгендерную женщину из Индонезии приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы за шутку во время онлайн-трансляции на платформе TikTok, сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информацию, полученную из правоохранительных органов страны.

Талиса занималась продажей косметики в интернете, во время одной из трансляций зритель попросил ее сбрить свои волосы, чтобы «не выглядеть, как женщина». В ответ Талиса провела шуточный разговор с изображением Иисуса и «попросила» его подстричь длинные волосы.

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Власти посчитали эти слова разжиганием ненависти в интернете, прокуратура Индонезии собирается обжаловать приговор, который, по мнению стороны обвинения, должен заключаться в четырех годах заключения. SCMP также отмечает, что в судебных документах указано, что Талиса исповедует ислам.

Индонезийские правозащитники ранее критиковали новую редакцию закона об интернете — она разрешает приговаривать жителей страны и туристов к реальным тюремным срокам за высказывания в социальных сетях.

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Исполнительный директор Amnesty International Indonesia Усман Хамид, отметил, что приговор Хамид является нарушением права на свободу высказываний, а действия девушки — речевой акт, который нельзя считать подстрекательством к дискриминации, вражде или насилию.

SCMP отмечает, что закон об интернете часто используется религиозными меньшинствами в преимущественно мусульманской Индонезии. Так, в 2022 году бывшего министра спорта страны Роя Сурьё приговорили к девятимесячному заключению после того, как он сделал ретвит фото президента Индонезии Джоко Видодо, наложенного на изображение буддистской статуи.