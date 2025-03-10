EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Женщину приговорили к почти трем годам заключения за шутку про Иисуса

17:47 10.03.2025

Трансгендерную женщину из Индонезии приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы за шутку во время онлайн-трансляции на платформе TikTok, сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информацию, полученную из правоохранительных органов страны.

Талиса занималась продажей косметики в интернете, во время одной из трансляций зритель попросил ее сбрить свои волосы, чтобы «не выглядеть, как женщина». В ответ Талиса провела шуточный разговор с изображением Иисуса и «попросила» его подстричь длинные волосы.

Из сети исчезают живые люди
Из сети исчезают живые люди
Комментарии и посты теперь пишет искусственный интеллект. «Теория мертвого интернета» казалась шуткой, но стала реальностью
Интернет и мемы12 минут чтения

Власти посчитали эти слова разжиганием ненависти в интернете, прокуратура Индонезии собирается обжаловать приговор, который, по мнению стороны обвинения, должен заключаться в четырех годах заключения. SCMP также отмечает, что в судебных документах указано, что Талиса исповедует ислам.

Индонезийские правозащитники ранее критиковали новую редакцию закона об интернете — она разрешает приговаривать жителей страны и туристов к реальным тюремным срокам за высказывания в социальных сетях.

Традиции европейской страны вынуждали женщин «превращаться» в мужчин
Традиции европейской страны вынуждали женщин «превращаться» в мужчин
Они играли роль главы семьи и давали обет безбрачия. За нарушение клятвы им грозила смерть
Мир7 минут чтения

Исполнительный директор Amnesty International Indonesia Усман Хамид, отметил, что приговор Хамид является нарушением права на свободу высказываний, а действия девушки — речевой акт, который нельзя считать подстрекательством к дискриминации, вражде или насилию.

SCMP отмечает, что закон об интернете часто используется религиозными меньшинствами в преимущественно мусульманской Индонезии. Так, в 2022 году бывшего министра спорта страны Роя Сурьё приговорили к девятимесячному заключению после того, как он сделал ретвит фото президента Индонезии Джоко Видодо, наложенного на изображение буддистской статуи.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования