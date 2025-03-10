Мужчина уснул на железнодорожных путях и выжил после наезда на него поезда

В Лиме, столице Перу, мужчина заснул на железнодорожных путях. Вскоре его сбил грузовой поезд, однако мужчине удалось выжить. Видеозапись произошедшего опубликовал Би-би-си.

Как пишет таблоид Daily Mail, мужчину зовут Хуан Карлос Тельо, ему 28 лет. На видеозаписи видно, как он лежит неподвижно на путях, когда к нему приближается грузовой поезд. После столкновения состав останавливается, а мужчина встает и отходит от железной дороги.

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На произошедшее обратили внимание несколько прохожих, включая человека в каске и с фонариком и, вероятно, водителя проезжающего мимо автомобиля. Мужчина получил незначительные травмы левой руки и был доставлен в местную больницу.

«Поезд сбил его, но каким-то чудом он не погиб. По всей видимости, он находился в состоянии алкогольного опьянения, уснул прямо на железнодорожных путях и не почувствовал приближения поезда», — рассказал Хавьер Авалос, представитель местной службы безопасности.

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По данным Daily Mail, грузовой поезд, врезавшийся в мужчину, следовал по обычному маршруту в сторону горного хребта Анды. В то же время таблоид отмечает, что аварии с участием поездов в Перу не являются большой редкостью. Так, в августе прошлого года на той же железнодорожной линии поезд насмерть сбил другого мужчину в наушниках, который попытался перейти пути.

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