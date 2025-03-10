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Мир

Россия стала третьим экспортером оружия в мире

19:01 10.03.2025

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) назвал Россию третьей страной в мире по экспорту оружия, а Украину — первой по импорту в период с 2020 по 2024 год.

По данным SIPRI, общий объем поставок оружия в мире остался примерно на том же уровне, что и в 2015–2019 и 2010–2014 годах, и вырос на 18% по сравнению с 2005–2009 годами. 

«Новые данные по поставкам оружия четко отражают перевооружение, происходящее в странах Европы в ответ на угрозу со стороны России. Однако некоторые крупные импортеры оружия, в том числе Саудовская Аравия, Индия и Китай, по разным причинам значительно сократили объемы импорта, несмотря на высокий уровень угроз в своих регионах», — рассказал Мэтью Джордж, директор программы SIPRI по поставкам вооружений.

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За последние четыре года Украина увеличила импорт оружия почти в сто раз, а Европа — на 155%. Исследователи объяснили это реакцией европейских стран на начало полномасштабной войны в Украине и неопределенностью относительно будущей внешней политики США.

В анализе сказано, что США увеличили свою долю экспорта с 35% до 43%, а российский экспорт напротив упал на 64%. Сейчас на ее долю приходится 7,8% мирового экспорта оружия. На втором месте находится Франция с 9,6% от общего экспорта. Также Италия поднялась с 10 места на шестое.

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Как пишет SIPRI, после начала войны по меньшей мере 35 стран отправили Украине оружие. Так, страна получила 8,8% от мирового экспорта. Больше всего оружия поставили США (45%), Германия (12%) и Польша (11%). В то же время Украина оказалась единственным европейским государством, которое попало в топ-10 импортеров оружия. Также в десятку вошли в том числе Индия, Пакистан, Япония и Австралия, а Китай впервые с 1994 года в нее не вошел. 

Кроме того, за последние 15 лет объем поставок оружия в страны Африки практически удвоился. Самым большим импортером региона стала Нигерия. При этом импорт оружия странами Ближнего Востока сократился на 20%. В то же время Катар, Саудовская Аравия, Египет и Кувейт вошли в топ-10 мировых импортеров.

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