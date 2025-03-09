EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: секретную базу ЦРУ случайно выставили на продажу

16:01 09.03.2025

Секретная база ЦРУ оказалась в списке правительственных зданий, которые Департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска собирался выставить на продажу. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее Bloomberg писал, что этот объект на севере Вирджинии был включен в список, однако вскоре его оттуда убрали по неизвестным причинам. Вместе с ним из списка исчезли здания, в которых размещались департаменты сельского хозяйства, здравоохранения и социальных служб, юстиции и труда. Также из списка были исключены штаб-квартиры Федерального управления гражданской авиации, Федерального бюро расследований (ФБР) и Управления кадровой политики.

Из сети исчезают живые люди
Из сети исчезают живые люди
Комментарии и посты теперь пишет искусственный интеллект. «Теория мертвого интернета» казалась шуткой, но стала реальностью
Интернет и мемы12 минут чтения

The Telegraph пишет со ссылкой на экспертов по недвижимости, что DOGE стремится сократить расходы на аренду офисных помещений, которые обходятся федеральному правительству в 5,23 миллиарда долларов в год.

В то же время, как пишет издание, степень секретности здания ЦРУ вызывает споры, поскольку о его существовании знали местные власти и жители. Bloomberg также пишет о том, что здание официально не значится в списках федеральной собственности, но долгое время ассоциировалось с ЦРУ. Журнал Wired называл его «самым плохо охраняемым секретом» региона. При этом отмечается, что на здании не было ничего, что свидетельствовало бы о его принадлежности разведывательному управлению. 

Миллионы людей подсели на ASMR
Миллионы людей подсели на ASMR
Такие видео помогают преодолеть тревогу и стресс, но усиливают одиночество и изоляцию. Как это работает?
Интернет и мемы8 минут чтения

По данным Bloomberg, всего в списке объектов, которые собирались выставить на продажу, было 443 здания, однако 5 марта он сократился до 320 наименований. Большинство объектов недвижимости, исключенных из перечня, находятся в районе Вашингтона. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования