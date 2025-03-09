СМИ: секретную базу ЦРУ случайно выставили на продажу

Секретная база ЦРУ оказалась в списке правительственных зданий, которые Департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска собирался выставить на продажу. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее Bloomberg писал, что этот объект на севере Вирджинии был включен в список, однако вскоре его оттуда убрали по неизвестным причинам. Вместе с ним из списка исчезли здания, в которых размещались департаменты сельского хозяйства, здравоохранения и социальных служб, юстиции и труда. Также из списка были исключены штаб-квартиры Федерального управления гражданской авиации, Федерального бюро расследований (ФБР) и Управления кадровой политики.

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The Telegraph пишет со ссылкой на экспертов по недвижимости, что DOGE стремится сократить расходы на аренду офисных помещений, которые обходятся федеральному правительству в 5,23 миллиарда долларов в год.

В то же время, как пишет издание, степень секретности здания ЦРУ вызывает споры, поскольку о его существовании знали местные власти и жители. Bloomberg также пишет о том, что здание официально не значится в списках федеральной собственности, но долгое время ассоциировалось с ЦРУ. Журнал Wired называл его «самым плохо охраняемым секретом» региона. При этом отмечается, что на здании не было ничего, что свидетельствовало бы о его принадлежности разведывательному управлению.

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По данным Bloomberg, всего в списке объектов, которые собирались выставить на продажу, было 443 здания, однако 5 марта он сократился до 320 наименований. Большинство объектов недвижимости, исключенных из перечня, находятся в районе Вашингтона.