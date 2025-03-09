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Мир

Более тысячи человек погибли во время массовых убийств в Сирии

12:06 09.03.2025

Более тысячи человек погибли в Сирии в результате двухдневных столкновений между сирийскими силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада. Об этом сообщает Associated Press и Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

Отмечается, что это один из самых массовых актов насилия с начала конфликта в Сирии 14 лет назад. По данным SOHR, среди жертв оказались 745 мирных жителей, 125 сотрудников сирийских сил безопасности и 148 боевиков из вооруженных групп, связанных с Асадом. Среди жертв были женщины и дети из алавитского меньшинства (алавиты — представители религиозного направления, считающегося ответвлением шиитского ислама. Численность алавитов составляет около 10% населения Сирии. Они живут в основном в провинциях Латакия и Тартус — Прим. «Холода»).

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Центр также сообщил, что в районе главного сирийского порта на Средиземном море Латакия была отключена подача электричества и питьевой воды. Видео с казнями алавитов распространились по соцсетям.

Как пишет Associated Press, столкновения вспыхнули 6 марта и ознаменовали собой серьезное обострение противостояния новому правительству в Дамаске спустя три месяца после того, как повстанцы захватили власть, свергнув Асада. На следующий день новая правящая власть начала подавление восстания.

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По данным Reuters, сирийские чиновники возложили ответственность за происходящее на «неорганизованные массы мирных жителей» и боевиков, которые пытались поддержать официальные силы безопасности или совершить преступления в условиях хаоса боевых действий.

Как пишет агентство, Министерство обороны и агентство внутренней безопасности Сирии заявили, что пытаются восстановить спокойствие и порядок и предотвратить насилие в отношении мирных жителей в прибрежном регионе. При этом некоторые из них рассказали, что с 6 марта тысячи алавитов и христиан покинули свои дома, опасаясь за свои жизни.

По данным видеозаписей и двух неназванных источников Reuters, несколько сотен человек, в основном женщины, дети и пожилые люди, нашли убежище на российской средиземноморской военной базе Хмеймим в Латакии. Об этом же Associated Press рассказал ливанский законодатель Хайдар Насер.

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