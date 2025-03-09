Более тысячи человек погибли во время массовых убийств в Сирии

Более тысячи человек погибли в Сирии в результате двухдневных столкновений между сирийскими силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада. Об этом сообщает Associated Press и Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).
Отмечается, что это один из самых массовых актов насилия с начала конфликта в Сирии 14 лет назад. По данным SOHR, среди жертв оказались 745 мирных жителей, 125 сотрудников сирийских сил безопасности и 148 боевиков из вооруженных групп, связанных с Асадом. Среди жертв были женщины и дети из алавитского меньшинства (алавиты — представители религиозного направления, считающегося ответвлением шиитского ислама. Численность алавитов составляет около 10% населения Сирии. Они живут в основном в провинциях Латакия и Тартус — Прим. «Холода»).
Центр также сообщил, что в районе главного сирийского порта на Средиземном море Латакия была отключена подача электричества и питьевой воды. Видео с казнями алавитов распространились по соцсетям.
Как пишет Associated Press, столкновения вспыхнули 6 марта и ознаменовали собой серьезное обострение противостояния новому правительству в Дамаске спустя три месяца после того, как повстанцы захватили власть, свергнув Асада. На следующий день новая правящая власть начала подавление восстания.
По данным Reuters, сирийские чиновники возложили ответственность за происходящее на «неорганизованные массы мирных жителей» и боевиков, которые пытались поддержать официальные силы безопасности или совершить преступления в условиях хаоса боевых действий.
Как пишет агентство, Министерство обороны и агентство внутренней безопасности Сирии заявили, что пытаются восстановить спокойствие и порядок и предотвратить насилие в отношении мирных жителей в прибрежном регионе. При этом некоторые из них рассказали, что с 6 марта тысячи алавитов и христиан покинули свои дома, опасаясь за свои жизни.
По данным видеозаписей и двух неназванных источников Reuters, несколько сотен человек, в основном женщины, дети и пожилые люди, нашли убежище на российской средиземноморской военной базе Хмеймим в Латакии. Об этом же Associated Press рассказал ливанский законодатель Хайдар Насер.