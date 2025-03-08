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Мир

Российский турист спас двух женщин от изнасилования и попал в больницу

18:36 08.03.2025

44-летний российский турист Александр Белинский на Пхукете получил травмы лица во время драки с тремя нападавшими, которые предположительно пытались изнасиловать двух женщин из Финляндии. Об этом сообщает The Star со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, инцидент произошел на рассвете в отеле в курортном городе Патонг на западном побережье острова. По словам женщин, чьи имена не называются, они находились у себя в номере, когда туда ворвались трое мужчин и попытались их изнасиловать. Утверждается, что нападавшие также были иностранцами.

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The Star пишет, что в этот момент Белинский проходил мимо номера и попытался остановить нападавших, которые набросились на него и затем скрылись в неизвестном направлении. Россиянина доставили в местную больницу, его состояние оценивается как стабильное. В полиции заявили, что правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности и местонахождение нападавших.

В августе прошлого года портал «Турдом» писал, что на Пхукете туристов из Сингапура избили после отказа платить за пребывание в отеле. В то же время охранник отеля, который вместе с туристами попал в больницу, утверждал, что он лишь защищался от агрессивных постояльцев.

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Кроме того, в январе этого года стало известно, что на Пхукете полицейский выстрелил в туристку из России Марину Рябову, которая, как утверждается, находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и пыталась проникнуть в частную виллу. Когда женщину попытались задержать, она зашла в близлежащий ресторан, схватила нож и стала им угрожать полицейским и очевидцам.

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