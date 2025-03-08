Россияне пожаловались на массовую блокировку банковских счетов в Казахстане

Прокуратура Северо-Казахстанской области (СКО) заблокировала счета сотням россиян, переехавшим в Казахстан. Об этом сообщает КазТАГ и телеграм-канал Baza. Отмечается, что жалобы появились в телеграм-чате «Арест счетов».

«Блокировка от 7 марта от департамента полиции по Петропавловску. <…> Надолго? Никто не знает. Причина? Уголовное дело, подробности которого органы оглашать пока не могут. Ведется расследование», — цитирует КазТАГ одно из сообщений чата. В нем также сказано, что с блокировкой столкнулись около двух тысяч человек. При этом издание отмечает, что среди них есть и граждане Казахстана.

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В пресс-службе областной прокуратуры подтвердили наличие уголовного дела, однако никаких подробностей о нем не сообщили. Участники чата предположили, что оно может быть связано с дропперами и незаконными операциями с криптовалютой, а те, кому заблокировали счета, вероятно, имеют статус свидетелей. В ведомстве также заявили, что его сотрудники проводят проверку, после которой ограничения будут сняты.

Baza пишет, что речь идет о популярном среди экспатов банке Kaspi. По данным телеграм-канала, клиентов банка уведомили через мобильное приложение, что на их счета поступили «сомнительные» средства, из-за чего было начато досудебное расследование. Из опубликованных телеграм-каналом скриншотов следует, что решение о блокировке счетов принял начальник управления досудебного расследования прокуратуры СКО по фамилии Мендыбаев.

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Как отмечает Baza, в настоящий момент россияне не могут снять деньги со своих счетов, чтобы оплатить еду и жилье. Они намерены подать коллективную жалобу в Генпрокуратуру Казахстана с требование проверить законность блокировки.