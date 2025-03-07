Мужчина взял заложницу в аэропорту Алматы

В аэропорту Алматы вооруженный ножом мужчина взял в заложницы сотрудницу терминала. Об этом сообщают телеграм-канал «Осторожно, новости» и местное издание ORDA.

По данным последнего, нападавший мужчина сначала попросил документы у сотрудницы терминала, а затем резко схватил ее за волосы. При этом мужчина угрожал «взорвать все», кричал, кому-то сложить оружие, и говорил, что зарежет, взятую в заложницы девушку, которая все это время кричала.

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«Ствол на место! Я сказал! Я сейчас ей оторву!.. Положи оружие!..» — кричал мужчина. При этом, как пишут СМИ, нападавший не предъявлял никаких требований.

Оба издания сообщают, что обезвредили нападавшего мужчину в итоге не полицейские, а сотрудники аэропорта. «Он даже не пассажир, просто зашел в терминал. Его обезвредили сотрудники, которые вещи передают», — рассказали изданию ORDA очевидцы инцидента.

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В свою очередь, «Осторожно, новости» пишет, что захват заложницы продлился 7 минут, а затем один из пассажиров предложил мужчине заменить собой девушку, «встал рядом с нападавшими и, выждав момент, выхватил нож». Телеграм-канал также утверждает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил представить пассажира к государственной награде.

На данный момент нападавший задержан полицией, которая устанавливает его личность и выясняет мотивы. По информации издания ORDA, полицейские возбудили уголовное дело, в рамках которого мужчине может грозить до 12 лет тюремного заключения.