Telegram вводит платные сообщения

Администрация мессенджера Telegram выпустила новое обновление, которое позволяет установить плату за входящие сообщения, об этом сообщается в блоге компании. Опция доступна для владельцев тарифа Premium, мессенджер будет делиться с пользователями частью прибыли.

Оплата сообщений на данный момент возможна только через «звезды» — внутреннюю валюту Telegram. Пользователь может установить стоимость входящего сообщения от незнакомого человека — от одной (чуть больше двух центов) до 10 тысяч «звезд» (почти 187 долларов). 85 процентов от суммы платежа пользователи будут оставлять себе, вывести их на счет можно будет только через 21 день после получения.

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Также Telegram обещает, что теперь при сообщениях от аккаунта, которого нет в списке контактов, владельцы Premium-аккаунтов будут получать краткую информацию о пишущем — страну, дату регистрации, общие группы и информацию о смене имени и фотографии профиля. Стоимость сообщения можно будет мгновенно возместить собеседнику, «звезды» вернутся на счет мгновенно.

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Также платными можно сделать и комментарии в каналах. Telegram объясняет нововведение заботой о приватности пользователей, безопасности их сообщений, а утверждает, что нововведение поможет легче поддерживать порядок в каналах, а пользователям монетизировать свой контент.

Telegram также обещает, что полученными «звездами» можно будет оплатить услуги внутри мессенджера — в том числе и продление Premium-подписки. Обновление уже доступно на десктопной, Android и iOS версиях приложения. Также для пользователей Android обновление добавляет возможность транслировать видео с применением функции Chromecast прямо из Telegram.