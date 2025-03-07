Ученые нашли у людей и собак связанный с ожирением ген

Ученые из Кембриджского университета обнаружили гены, связанные с ожирением у людей и лабрадоров. Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Science и кратко изложенном на сайте вуза, влияние этих генов на вес человека и животного можно снизить только с помощью строгой диеты и физических нагрузок.

Исследователи, изучавшие британских лабрадоров-ретриверов, выявили несколько генов, связанных с ожирением у собак, и установили, что эти же гены связаны с ожирением у людей. Наиболее значимую связь с избыточным весом у лабрадоров показал ген DENND1B, который также присутствует у человека.

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Помимо DENND1B, ученые обнаружили еще четыре гена, связанных с ожирением у собак, но их влияние на набор веса менее значительно, говорится в исследовании. Эти гены также удалось сопоставить с человеческим геномом. «Такие гены не могут быть целью препаратов для похудения, поскольку они контролируют ключевые биологические процессы в организме, в которые нельзя вмешиваться. Однако результаты указывают на важность основных нервных путей при контроле аппетита и массы тела», — рассказала одна из авторов исследования Элис Макклеллан.

По словам ученых, люди и собаки с высоким риском ожирения на генетическом уровне проявляли больший аппетит. С ожирением можно бороться, если хозяева будут строго контролировать их питание и физическую активность, утверждают эксперты. Так, владельцы могут отвлекать своих собак от постоянного чувства голода, распределяя ежедневную порцию еды, например, с помощью кормушек-головоломок или разбрасывая еду по саду, чтобы процесс приема пищи занимал больше времени.

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Эксперты утверждают, что люди с высоким генетическим риском ожирения также могут избежать набора лишнего веса, если будут следить за своим рационом и уровнем физической нагрузки. По словам доктора Элеонор Рффан, руководившей исследовательской командой, изучение гена DENND1B привело к значительному прогрессу в понимании того, как наш мозг контролирует пищевое поведение и расход энергии.