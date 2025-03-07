EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые нашли у людей и собак связанный с ожирением ген

11:35 07.03.2025

Ученые из Кембриджского университета обнаружили гены, связанные с ожирением у людей и лабрадоров. Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Science и кратко изложенном на сайте вуза, влияние этих генов на вес человека и животного можно снизить только с помощью строгой диеты и физических нагрузок.

Исследователи, изучавшие британских лабрадоров-ретриверов, выявили несколько генов, связанных с ожирением у собак, и установили, что эти же гены связаны с ожирением у людей. Наиболее значимую связь с избыточным весом у лабрадоров показал ген DENND1B, который также присутствует у человека.

Мой бывший выбил мне глаз
Мой бывший выбил мне глаз
Я еле выжила. Теперь учусь жить с новым лицом и помогаю жертвам домашнего насилия
Общество15 минут чтения

Помимо DENND1B, ученые обнаружили еще четыре гена, связанных с ожирением у собак, но их влияние на набор веса менее значительно, говорится в исследовании. Эти гены также удалось сопоставить с человеческим геномом. «Такие гены не могут быть целью препаратов для похудения, поскольку они контролируют ключевые биологические процессы в организме, в которые нельзя вмешиваться. Однако результаты указывают на важность основных нервных путей при контроле аппетита и массы тела», — рассказала одна из авторов исследования Элис Макклеллан.

По словам ученых, люди и собаки с высоким риском ожирения на генетическом уровне проявляли больший аппетит. С ожирением можно бороться, если хозяева будут строго контролировать их питание и физическую активность, утверждают эксперты. Так, владельцы могут отвлекать своих собак от постоянного чувства голода, распределяя ежедневную порцию еды, например, с помощью кормушек-головоломок или разбрасывая еду по саду, чтобы процесс приема пищи занимал больше времени.

Женский протест парализовал целое государство
Женский протест парализовал целое государство
Экономика страны замерла, мужчины растерялись, а общество осознало, что без женщин не обойтись
Мир11 минут чтения

Эксперты утверждают, что люди с высоким генетическим риском ожирения также могут избежать набора лишнего веса, если будут следить за своим рационом и уровнем физической нагрузки. По словам доктора Элеонор Рффан, руководившей исследовательской командой, изучение гена DENND1B привело к значительному прогрессу в понимании того, как наш мозг контролирует пищевое поведение и расход энергии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования