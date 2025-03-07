Замена сливочного масла на растительное может снизить раннюю смертность

Американские и датские медики выяснили, что замена сливочного масла на некоторые виды растительного связана со снижением ранней смертности и смертности от рака. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование в журнале Journal of the American Medical Association Internal Medicine.

Ученые использовали данные о здоровье около 221 тысячи пациентов, за которыми исследователи наблюдали в течение 33 лет. В этих записях сохранилась информация о рационе и болезнях пациентов. Примерно четверть из них уже умерли: 12 241 случай был связан с раком, а 11 240 — с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Авторы исследования обнаружили, что более высокое потребление сливочного масла связано с повышением риска общей смертности на 15 процентов. При этом высокое потребление соевого, рапсового или оливкового масла снижает общую смертность на 16 процентов.

Также выяснилось, что замена всего одной столовой ложки сливочного масла на полезное растительное в день снижает как общую смертность, так и смертность от рака на 17 процентов.

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Доктор Мэрион Нестле, не принимавшая участия в исследовании, отметила, что медикам удалось выявить только корреляцию между потреблением масла и смертностью, а не причинно-следственную связь. При этом она сказала CNN, что эти результаты соответствуют многим другим доказательствам, что некоторые виды растительных масел полезнее животных жиров.

Ранее ученые из Университета Южной Флориды сообщили, что рацион с недостаточным количеством жирных кислот омега-3 и избытком омега-6 опасен для здоровья и может приводить к раку кишечника.