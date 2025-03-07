EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Замена сливочного масла на растительное может снизить раннюю смертность

16:00 07.03.2025

Американские и датские медики выяснили, что замена сливочного масла на некоторые виды растительного связана со снижением ранней смертности и смертности от рака. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование в журнале Journal of the American Medical Association Internal Medicine.

Ученые использовали данные о здоровье около 221 тысячи пациентов, за которыми исследователи наблюдали в течение 33 лет. В этих записях сохранилась информация о рационе и болезнях пациентов. Примерно четверть из них уже умерли: 12 241 случай был связан с раком, а 11 240 — с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Разделочные доски и тефлоновые сковородки опасны для здоровья
Разделочные доски и тефлоновые сковородки опасны для здоровья
Они могут выделять токсичные вещества и вызывать болезни. Чем заменить такую посуду?
Общество11 минут чтения

Авторы исследования обнаружили, что более высокое потребление сливочного масла связано с повышением риска общей смертности на 15 процентов. При этом высокое потребление соевого, рапсового или оливкового масла снижает общую смертность на 16 процентов.

Также выяснилось, что замена всего одной столовой ложки сливочного масла на полезное растительное в день снижает как общую смертность, так и смертность от рака на 17 процентов.

Я переехала в Германию и работаю в супермаркете
Я переехала в Германию и работаю в супермаркете
Я инженер и хорошо говорю по-немецки. Но тут все так отличается от России, что я боюсь искать работу по специальности
Общество7 минут чтения

Доктор Мэрион Нестле, не принимавшая участия в исследовании, отметила, что медикам удалось выявить только корреляцию между потреблением масла и смертностью, а не причинно-следственную связь. При этом она сказала CNN, что эти результаты соответствуют многим другим доказательствам, что некоторые виды растительных масел полезнее животных жиров.

Ранее ученые из Университета Южной Флориды сообщили, что рацион с недостаточным количеством жирных кислот омега-3 и избытком омега-6 опасен для здоровья и может приводить к раку кишечника.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования