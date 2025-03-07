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Интернет и мемы

По «Монополии» снимут фильм

22:02 07.03.2025

По популярной настольной игре «Монополия» снимут художественный фильм, об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на неназванные источники. Журналисты утверждают, что на данный момент студия Lionsgate уже заказала написание сценария.

Сценаристами будущего фильма Deadline называет Фрэнсиса Дейли и Джонатана М. Голдштейна — они должны будут адаптировать сеттинг «Монополии» под формат кино. Ранее они писали сценарий для кино «Подземелья и драконы. Честь среди воров» по мотивам другой популярной настольной игры Dungeons & Dragons.

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Компания Lionsgate получила права на экранизацию «Монополии» еще в конце 2023 года. «Монополия» — самая популярная настольная игра в мире, с 1935 года было продано более 500 миллионов ее копий, бренд доступен в более чем в 100 странах мира.

Авторы проекта об искусстве Plot отмечают, что продюсерская компания LuckyChap, которая по данным Deadline также является одним из заказчиков сценария, ранее занималась производством фильма «Барби», в центре сюжета которого были популярные у детей пластиковые куклы Барби и Кен.

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Plot также подчеркивает, что у игры Dungeons & Dragons есть сложная фэнтезийная вселенная, которая позволяет создать интересный сценарий. «Монополия» же абстрактна — во время игры участники пытаются выкупить больше собственности на игровой карте и получить за счет этого преимущество над другими игроками.

Во время игры в «Монополию» не предполагается создания не предусмотренных игровым миром изменений сюжета — игроки следуют правилам торговли собственностью. Персонажи отсутствуют — сами участники торгуются друг с другом и именно их взаимодействие определяет исход партии.

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