В США оценили запасы биткоинов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва. Об этом сообщил сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют инвестор Дэвид Сакс.

«По предварительным оценкам, правительство США владеет примерно 200 000 биткоинов, но полный аудит никогда не проводился», — написал он в соцсети X. Сакс добавил, что в национальный резерв войдут биткоины, которые были конфискованы в рамках уголовный или гражданских дел, и сейчас принадлежат федеральному правительству.

«Указ предписывает провести полный учет цифровых активов федерального правительства. США не будут продавать биткоины, внесенные в резерв, который будет похож на цифровой Форт-Нокс для криптовалюты», — добавил он.

В указе Трампа говорится о создании стратегического резерва в биткоинах (Strategic Bitcoin Reserve) а также о создании фонда для хранения других конфискованных цифровых активов (United States Digital Asset Stockpile), пишет РБК, отмечая, что в него вероятно попадут такие альткоины, как Ethereum, Solana, XRP, Cardano и другие.

Издание также отмечает, что государственные агентства США должны отчитаться об имеющихся у них цифровых активах в течение 30 дней.

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По данным криптокомпании Arkham, на кошельках, которые контролируют власти США, находится криптовалюты примерно на 18,4 миллиарда долларов. При этом почти 18 миллиардов хранится в биткоинах.

О желании создать госрезерв в биткоинах Трамп говорил еще во время своей предвыборной кампании. Тогда вслед за ним в российской Госдуме тоже задумались над созданием национального крипторазерва.