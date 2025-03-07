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Мир

В Латвии предложили перестать выдавать россиянам туристические шенгенские визы

00:02 07.03.2025

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис считает, что все входящие в Евросоюз страны должны перестать выдавать туристические визы гражданам России, об этом сообщается на официальном сайте МВД Латвии.

Козловскис заявил об этом на встрече совета министров юстиции и внутренних дел ЕС. Он считает продолжение выдачи виз по этому основанию угрозой для национальной безопасности. Политик связал незаконные пересечения границы Латвии людьми и беспилотниками, а также распространение российской пропаганды с присутствием российских туристов на территории стран Евросоюза.

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Общество7 минут чтения

Пресс-служба латвийского МВД уточнила, что одной из причин для беспокойства стало увеличение количества виз, выданных россиянам — за 2024 год страны Шенгенского соглашения выдали на 25% виз больше, чем в 2023 году. 90 процентов из них были туристическими.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер призвал страны ЕС выработать единый подход к вопросу выдачи шенгенских виз и, как сообщает латвийский МИД, согласился с реальностью исходящих от России угроз. По замечанию Козловскиса, Латвия соблюдает выпущенные в 2022 году Еврокомиссией рекомендации по визовым и въездным ограничениям для россиян.

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Общество9 минут чтения

При этом только шесть стран ЕС полностью перестали выдавать туристические шенгенские визы россиянам — Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. Помимо стран ЕС шенгенские визы также выдают Исландия, Норвегия и Швейцария.

Ранее портал Schengen News сообщал, что из десятки представительств стран шенгенского соглашения, которые выдали больше всего виз за 2023 год, сразу три находятся в Москве — посольства Италии, Франции и Испании. Эти же страны, по данным РБК, выдают больше всего виз россиянам. Самая высокая доля отказов у Мальты, Эстонии, Швеции, Австрии и Германии.

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