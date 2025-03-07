EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Курс евро взлетел

18:03 07.03.2025

Евро показал рекордный за 16 лет рост на фоне планов европейских стран, и в первую очередь Германии, увеличить военные расходы, сообщило Bloomberg. За неделю валюта Евросоюза выросла на 5%, до 1,09 доллара, — подобного роста не наблюдалось с марта 2009 года, уточнило издание.

Официальный отход Германии от «десятилетий бюджетной сдержанности» Bloomberg назвало судьбоносным моментом для валютных трейдеров.

Последний раз евро стоил 1,09 доллара в ноябре 2024 года, свидетельствуют данные рынка Форекс. Объемы опционов на пару евро-доллар достигли рекордного уровня в среду, причем 70% общего спроса за неделю составили ставки людей, ожидающих роста цены европейской валюты.  

Я переехала в Германию и стала учителем немецкого в обычной школе
Я переехала в Германию и стала учителем немецкого в обычной школе
Мне снилось, что дети закидывают меня стульями
Общество9 минут чтения

После того как сотни миллиардов евро окажутся выделены на военные расходы, Европейскому центральному банку будет меньше необходимости продолжать снижать ставки по кредитам, стимулируя экономический рост, сообщили журналистам эксперты американского инвестбанка Brown Brothers Harriman.

«Объявленные Германией бюджетные расходы — переломный момент для евро», — заявил руководитель группы экспертов Brown Brothers Harriman Михалис Русакис. Согласно прогнозам компании, к концу года евро может вырасти на 6% и достичь отметки 1,15 доллара. «Тем временем для роста экономики США неопределенность в политическом курсе создает риски», — добавил Русакис.

Я переехала в Германию и работаю в супермаркете
Я переехала в Германию и работаю в супермаркете
Я инженер и хорошо говорю по-немецки. Но тут все так отличается от России, что я боюсь искать работу по специальности
Общество7 минут чтения

Сразу после объявления о росте европейских военных расходов хедж-фонды предложили клиентам опционы на рост евро до 1,2 доллара к концу года, сообщили Bloomberg знакомые с операциями трейдеры. До сих пор в ходу были ставки на рост до 1,15 долларов за евро, уточнило издание.

Две трети немцев одобряют увеличение расходов на нужды Бундесвера, показали результаты исследования, проведенного по заказу телеканала ARD исследовательской компанией Infratest dimap. Исследование проводилось 4-5 марта, в нем приняли участие 1 325 человек, имеющих в Германии право голосовать на выборах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования