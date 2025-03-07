Курс евро взлетел

Евро показал рекордный за 16 лет рост на фоне планов европейских стран, и в первую очередь Германии, увеличить военные расходы, сообщило Bloomberg. За неделю валюта Евросоюза выросла на 5%, до 1,09 доллара, — подобного роста не наблюдалось с марта 2009 года, уточнило издание.

Официальный отход Германии от «десятилетий бюджетной сдержанности» Bloomberg назвало судьбоносным моментом для валютных трейдеров.

Последний раз евро стоил 1,09 доллара в ноябре 2024 года, свидетельствуют данные рынка Форекс. Объемы опционов на пару евро-доллар достигли рекордного уровня в среду, причем 70% общего спроса за неделю составили ставки людей, ожидающих роста цены европейской валюты.

После того как сотни миллиардов евро окажутся выделены на военные расходы, Европейскому центральному банку будет меньше необходимости продолжать снижать ставки по кредитам, стимулируя экономический рост, сообщили журналистам эксперты американского инвестбанка Brown Brothers Harriman.

«Объявленные Германией бюджетные расходы — переломный момент для евро», — заявил руководитель группы экспертов Brown Brothers Harriman Михалис Русакис. Согласно прогнозам компании, к концу года евро может вырасти на 6% и достичь отметки 1,15 доллара. «Тем временем для роста экономики США неопределенность в политическом курсе создает риски», — добавил Русакис.

Я переехала в Германию и работаю в супермаркете Я инженер и хорошо говорю по-немецки. Но тут все так отличается от России, что я боюсь искать работу по специальности Общество 7 минут чтения

Сразу после объявления о росте европейских военных расходов хедж-фонды предложили клиентам опционы на рост евро до 1,2 доллара к концу года, сообщили Bloomberg знакомые с операциями трейдеры. До сих пор в ходу были ставки на рост до 1,15 долларов за евро, уточнило издание.

Две трети немцев одобряют увеличение расходов на нужды Бундесвера, показали результаты исследования, проведенного по заказу телеканала ARD исследовательской компанией Infratest dimap. Исследование проводилось 4-5 марта, в нем приняли участие 1 325 человек, имеющих в Германии право голосовать на выборах.