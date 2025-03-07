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Мир

СМИ: в Китае разработают программу сексуального просвещения для детей

23:09 07.03.2025

Эксперты и политические советники рекомендуют властям Китая немедленно приступить к разработке программы обязательного сексуального просвещения в школах и детских садах, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на материалы политического заседания «Две сессии».

«Две сессии» — одно из важнейших политических событий года в Китае, во время таких заседаний для выработки ключевых политических решений собираются депутаты и партийные функционеры. Одной из ключевых тем стала борьба с демографическим кризисом — SCMP отмечает, что эксперты рассказали делегатам съезда, что с падением рождаемости не получается бороться старыми методами.

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Хэ Дань, директор Китайского центра исследований народонаселения и развития, сообщила, что не считает эффективными попытки повысить рождаемость исключительно за счет работы со взрослыми. При этом недавно правительство страны объявило о планах выделить субсидии на помощь семьям с детьми — такое предложение впервые озвучивается не на региональном уровне.

Китай сделал обязательными уроки сексуального просвещения в школах и детских садах еще с июня 2021 года, но, как отмечает SCMP, за прошедшие несколько лет программы таких уроков так и не были разработаны. Исследователи из Пекинского педагогического университета утверждают, что почти 52 процента обучающихся в детских садах и школах никогда не посещали уроки сексуального просвещения.

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Хэ Дань считает, что в условиях демографического кризиса правительство должно создавать все условия для вступления в брак в «подходящем возрасте». В 2024 году население Китая сократилось, это происходит на протяжении последних трех лет. Коэффициент рождаемости в стране сократился до показателя в 1,09, это значение показывает, что китайские женщины в среднем рожают всего одного ребенка. Для роста населения, как отмечает SCMP, показатель должен вырасти до минимум 2,1.

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