Афганскому телевидению запретили показывать живых существ

Филиал афганского государственного телеканала RTA в провинции Фарах объявил о переходе на работу в аудиоформате. Причиной такого решения, как сообщает Центр афганской журналистики (AFJC), стал запрет на показ живых существ ранее введенный министерством поощрения добродетели и предотвращения порока.

«Национальный департамент радио и телевидения провинции Фарах перешел на платформу, основанную исключительно на аудио, полностью отказавшись от визуальных программ. Текущие трансляции теперь включают исключительно репортажи в аудиоформате, дополненные изображениями неодушевленных предметов или сооружений в онлайн-контенте», — отмечается в сообщении AFJC.

Мой бывший выбил мне глаз Я еле выжила. Теперь учусь жить с новым лицом и помогаю жертвам домашнего насилия Общество 15 минут чтения

Закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений живых существ, правительство, сформированное террористической организацией «Талибан», захватившей власть в стране, ввело еще летом прошлого года. Ранее свою работу в соответствии с новой нормой уже изменили государственные телеканалы в шести других афганских провинциях.

Как отметили в AFJC, формально это ограничение не касается независимых журналистов и частных медиа, однако, как заявили в организации, после вступления закона в силу многие афганские чиновники и официальные лица стали отказываться давать видеоинтервью, что стало еще одним ударом по свободе прессы в стране.

Женский протест парализовал целое государство Экономика страны замерла, мужчины растерялись, а общество осознало, что без женщин не обойтись Мир 11 минут чтения

Традиционный ислам содержит строгий запрет на изображение живых существ. Считается, что создание таких изображений является идолопоклонничеством и противоречит основе исламского учения о чистом единобожии. За нарушение этого запрета пророком Мухаммедом обещана «суровая кара» в День суда.