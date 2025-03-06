СМИ: Трамп требует включить в договор с Украиной пункт о быстром прекращении огня

Президент США Дональд Трамп планирует добавить в новую версию договора с Украиной по полезными ископаемым пункт о согласии руководства страны на скорейшее прекращение огня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их мнению, соглашение до сих пор не подписано именно из-за этого требования администрации США, а информацию о позиции Трампа уже сообщили европейским чиновникам. При этом и сам Трамп, и президент Украины Владимир Зеленский уже публично объявили о желании заключить договор, не уточняя изменились ли его условия.

Bloomberg со ссылкой на чиновников из США сообщает, что договор с Украиной — один из важнейших пунктов плана Трампа по завершению войны между Россией и Украиной. Журналисты отмечают, что они не обнаружили никаких признаков того, что Белый Дом оказывает давление на Москву для получения согласия России на скорейшее прекращение огня.

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Журналисты со ссылкой на слова советника президента США Марка Уолтца отмечают, что США приостановили поставки военной помощи Украине для того, чтобы стороны «продвинулись в сторону переговоров». Уолтц заявил, что если Трамп увидит реальные действия по заключению мира, то «серьезно подумает» об отмене паузы.

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Сегодня Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской делегаций, которая должна состояться на следующей неделе. Корреспондентка Fox News Джеки Генрих, не уточнив источник информации, сообщила, что встреча пройдет 12 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Генрих утверждает, что делегацию США будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио, украинскую — руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.

Подписание предыдущей версии договора о полезных ископаемых между Украиной и США было запланировано на 28 февраля, но не состоялось из-за перепалки между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.