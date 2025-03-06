СМИ: Трамп требует включить в договор с Украиной пункт о быстром прекращении огня

Президент США Дональд Трамп планирует добавить в новую версию договора с Украиной по полезными ископаемым пункт о согласии руководства страны на скорейшее прекращение огня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По их мнению, соглашение до сих пор не подписано именно из-за этого требования администрации США, а информацию о позиции Трампа уже сообщили европейским чиновникам. При этом и сам Трамп, и президент Украины Владимир Зеленский уже публично объявили о желании заключить договор, не уточняя изменились ли его условия.
Bloomberg со ссылкой на чиновников из США сообщает, что договор с Украиной — один из важнейших пунктов плана Трампа по завершению войны между Россией и Украиной. Журналисты отмечают, что они не обнаружили никаких признаков того, что Белый Дом оказывает давление на Москву для получения согласия России на скорейшее прекращение огня.
Журналисты со ссылкой на слова советника президента США Марка Уолтца отмечают, что США приостановили поставки военной помощи Украине для того, чтобы стороны «продвинулись в сторону переговоров». Уолтц заявил, что если Трамп увидит реальные действия по заключению мира, то «серьезно подумает» об отмене паузы.
Сегодня Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской делегаций, которая должна состояться на следующей неделе. Корреспондентка Fox News Джеки Генрих, не уточнив источник информации, сообщила, что встреча пройдет 12 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Генрих утверждает, что делегацию США будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио, украинскую — руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.
Подписание предыдущей версии договора о полезных ископаемых между Украиной и США было запланировано на 28 февраля, но не состоялось из-за перепалки между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.