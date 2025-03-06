Хозяевам домашних животных предложили «смартфон для питомцев»

На международной выставке мобильных устройств Mobile World Congress компания GlocalMe показала «первый смартфон для питомцев» — ошейник с небольшой коробкой, который передает сигналы мобильному приложению на смартфоне хозяина. Ошейник способен распознавать лай и другие издаваемые животным звуки и предупреждать, что питомец возбужден или напуган, сообщило издание Notebook Check.

Кампания назвала устройство «первым смартфоном для питомцев PetPhone». Оно способно поддерживать стандарты связи GPS и LBS, технологии Wi-Fi и Bluetooth. Ошейник оснащен датчиками и «функцией мониторинга здоровья», сообщило издание.

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Если устройство пришлет на смартфон хозяина сигнал, что питомец неспокоен, можно использовать двустороннюю голосовую систему, позвав животное и попробовав его успокоить своим голосом. Система также способна воспроизводить питомцу заранее записанные голосовые сообщения, пишет Notebook Check.

PetPhone способен передавать сигнал для отслеживания местоположения питомца в режиме реального времени, показывая маршрут движения животного на карте. На карте в приложении можно обозначить границы «безопасной зоны», и когда питомец уйдет слишком далеко, приложение получит уведомление. Ошейник также способен включать фонарик и воспроизводить звуковые сигналы, облегчая поиск животного, рассказали журналисты.

Разработчики из GlocalMe заявили, что устройство использует систему распознавания действий на основе искусственного интеллекта для определения состояния бега, еды или сна животного. Система отслеживает поведенческие модели и может предупредить хозяина о поведении, которое показалось устройству необычным.

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PetPhone будет стоить от 199 до 299 долларов за штуку в зависимости от модели. GlocalMe планирует запустить продажи устройства в США, Европе и некоторых регионах Азии, сообщило Notebook Check.

В 2014 году американская компания PetChatz начинала продавать «видеофоны для собак» — настенные устройства с экраном, связанные с мобильным приложением в смартфоне хозяина. С помощью такого видеофона можно было связаться с питомцем по видеосвязи, чтобы пообщаться — если собака захочет подойти к устройству.