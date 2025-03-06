Причина смерти оскароносного актера и его жены вызывает вопросы у полиции

Полиция исключила утечку газа из списка возможных причин смерти знаменитого голливудского актера, награжденного премией «Оскар», Джина Хэкмена и его жены Бэтси Аракавы. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на власти американского штата Нью-Мексико.

В ходе расследования газовая компания New Mexico Gas Company провела тщательную проверку, которая, по словам местного шерифа, «не дала значительных результатов». Специалистам компании все же удалось обнаружить незначительную утечку в одной из комфорок кухонной плиты и несколько нарушений при установке газового водонагревателя. Тем не менее в полиции заявили, что не считают обнаруженное возможной причиной смерти супругов или их собаки.

Таким образом причина смерти Хэкмена, Аракавы и их домашнего питомца остается неизвестной. В результате вскрытия эксперты не нашли никаких признаков отравления угарным или природным газом. Также на телах не нашли никаких повреждений или признаков борьбы.

26 февраля 95-летнего двукратного лауреата премии «Оскар» Джина Хэкмена, его 63-летнюю жену Бэтси Аракава и их собаку нашли мертвыми в собственном доме в штате Нью-Мексико.

Спустя два дня представители местной полиции назвали смерть супругов и их питомца «подозрительной» и выдали ордер на обыск их жилища. Они также уточнили, что тело актера нашли в комнате рядом с кухней, а его жены — на полу в ванной комнате. Труп собаки находился там же в шкафу. Еще двух собак нашли в доме живыми.